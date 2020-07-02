طريقة عمل مسحب الدجاج بأسهل الخطوات





مقادير مسحب الدجاج

دجاجة مخلية من العضم

٢ بصلة أرباع

٢ طماطم أرباع

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة سماق

ملح و فلفل

زيت نباتي





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طريقة التحضير

تفرم الخضراوات والتوابل معًا في الكبة حتى تنعم. يضاف الزيت للتتبيلة ويقلب مع كل المكونات.

تتبل الدجاجة في التتبيلة وتترك بها ليلة بحد أقصى وأربع ساعات بحد أدنى.

تنقل الدجاجة المتبلة لصينية فرن وتشوى في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ بحرارة من أسفل وأعلى على الرف المنتصف في الفرن وتدار مروحة توزيع الحرارة في حالة تواجدها. من الممكن أيضًا أن تشوى الدجاجة على أي شواية حسب الرغبة.

يقدم الدجاج مع البطاطس المقلية وسلطة الطحينة.



