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رياضة

يدير النادي من البيت.. إسلام صادق: مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة كورونا ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:13 ص
إسلام صادق
إسلام صادق
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محمد رشاد
كشف الإعلامي إسلام صادق، عن كواليس اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمس، الأربعاء.

وقال "صادق"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة فيروس كورونا، ويقوم بمتابعة نادي الزمالك من بيته، والموظفون يقومون بإحضار الأوراق والمستندات إليه فى المنزل".
 
وأضاف أن "مرتضي منصور أصدر قرارات بعودة اللاعبين إلى التدريبات وإجراء مسحات على نفقة النادي وليس اتحاد الكرة".

وفي سياق آخر، قال "صادق"، إن صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرغب فى عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وأكد أن "صالح جمعة بدأ يتحدث مع لاعبي الفريق حول رغبته فى تحسين علاقته مع المدير الفني السويسري، بعدما تم إبلاغه بأن هذه هى الفرصة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء".
 
واختتم "البعض يرى أن صالح جمعة لديه عروض خليجية لأنه من اللاعبين المميزين للغاية، ولكنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلي والاعتذار لفايلر".

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