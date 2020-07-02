أسوان يواجه فيروس كورونا.. تركيب بوابات للتعقيم بمداخل النادي

اتبع مسئولو مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادا لعودة الدورى .





وقد قام مسئولو نادي أسوان بتركيب بوابات للتعقيم بمداخل النادى، لاستقبال جميع أعضاء النادى وأسرهم بعد توقف جميع الأنشطة الرياضية ببلادهم لقرابة الأربعة أشهر، بسبب انتشار جائحة كورونا .





وكان ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الذي أوصت بها وزارة الشباب و الرياضة لجميع الاندية ومراكز الشباب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، منحوا الرئاسة للنادي إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ تقديرًا له واعتزازا بمواقفه المساندة لمسيرة للنادي.



