10 فوائد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرجلة؟

الرجلة من النباتات التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إضافتها إلى طبق السلطة أو المكرونة لكى تتمتع بفوائدها الصحية أو تناولها مثل الجرجير والخس، فتتمتع الرجلة بأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.





كشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الرجلة، وكان أهمها ..





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-تعمل على إزالة مشاكل الفم واللثة عن طريق المضمضة بمائها.

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