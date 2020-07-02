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مرأة

10 فوائد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرجلة؟

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:40 ص
الرجلة
الرجلة
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هاجر هانئ
الرجلة من النباتات التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إضافتها إلى طبق السلطة أو المكرونة لكى تتمتع بفوائدها الصحية أو تناولها مثل الجرجير والخس، فتتمتع الرجلة بأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

كشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الرجلة، وكان أهمها ..

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-تسكين آلام الأسنان إذا تم  مضغها على الأسنان المصابة بالتسوس.
- تسكين آلام قرحة المعدة
- تطفئ العطش وتعمل على تبريد جسم الإنسان وتخفيض درجة الحرارة وإزالة الحمى.
-مفيدة في حالات الإسهال عن طريق شويها وأكلها
-تعمل على الشفاء من الجروح.
-تعمل على إزالة مشاكل الفم واللثة عن طريق المضمضة بمائها.
- علاج صداع الرأس والحكة والجرب
- تعمل على الشفاء من حرقة البول والبواسير عن طريق استعمال مائها
- الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية وعلاجها
- تحفيز نشاط الجهاز المناعي 

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