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منوعات

الأسطورة.. وفاة ثالث أكبر لاعب كريكيت في العالم

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:20 ص
السير إيفرتون ويكيس
السير إيفرتون ويكيس
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أماني إبراهيم
توفي السير إيفرتون ويكيس، لاعب الكريكيت الشهير بأسطورة جزر الهند الغربية، عن عمر يناهز 95 عاما، بعد تعرضه لنوبة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن السير إيفرتون يعد الرجل الوحيد الذي استطاع خوض خمس مباريات متتالية في الكريكيت، ويتضمن تاريخه الكثير من الإنجازات، حيث خاض 4455 مباراة وكان أكثر اللاعبين سرعة في العالم.

وكان معروفا بأنه واحد من عظماء اللعبة هو وزملاؤه من جزر الهند الغربية أيضًا السير كلايد، والسير فرانك ووريل، ونعاه فريق الكريكيت حاليا، قائلين "بكل الأسى، قلوبنا حزينة ونحن ننعي فقدان أيقونة، أسطورة وبطل الكريكيت، تعازينا لعائلته وأصدقائه والعديد من المشجعين في جميع أنحاء العالم".

ويعد ويكيس ثالث أكبر لاعب كريكيت باق على قيد الحياة من الرجال، بعد اللاعب جون واتكينز من جنوب أفريقيا واللاعب دون سميث من إنجلترا وكلاهما يبلغ من العمر 97 عاما.

وظهر لأول مرة كلاعب محترف خلال مباراة ضد انجلترا في عام 1948، وحصل على لقب الفروسية في عام 1995، ويعد رائد لعبة الكريكيت في جزر الهند الغربية، ويلقب بالأب الروحي للكريكيت.

وقالت رابطة لاعبي جزر الهند الغربية، "نحن نحيي رمز جزر الهند الغربية العظيم؛ قدم السير إيفرتون مساهمة لا تقدر بثمن في الرياضة لبلده والمنطقة".
الأسطورة.. وفاة ثالث أكبر لاعب كريكيت في العالم
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