الأسطورة.. وفاة ثالث أكبر لاعب كريكيت في العالم

توفي السير إيفرتون ويكيس، لاعب الكريكيت الشهير بأسطورة جزر الهند الغربية، عن عمر يناهز 95 عاما، بعد تعرضه لنوبة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن السير إيفرتون يعد الرجل الوحيد الذي استطاع خوض خمس مباريات متتالية في الكريكيت، ويتضمن تاريخه الكثير من الإنجازات، حيث خاض 4455 مباراة وكان أكثر اللاعبين سرعة في العالم.





وكان معروفا بأنه واحد من عظماء اللعبة هو وزملاؤه من جزر الهند الغربية أيضًا السير كلايد، والسير فرانك ووريل، ونعاه فريق الكريكيت حاليا، قائلين "بكل الأسى، قلوبنا حزينة ونحن ننعي فقدان أيقونة، أسطورة وبطل الكريكيت، تعازينا لعائلته وأصدقائه والعديد من المشجعين في جميع أنحاء العالم".