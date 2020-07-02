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فن

قدمني بنفسه.. محمد فؤاد يحكي قصة نجاحه بسبب عزت أبو عوف

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:56 ص
محمد فؤاد وعزت أبوعوف
محمد فؤاد وعزت أبوعوف
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد فؤاد متابعيه بصورة مع الفنان الراحل عزت أبو عوف في ذكرى وفاته الأولى نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام . 


وكتب محمد فؤاد معلقا على الصورة "ابويا واخويا د. عزت ابو عوف في يوم من الايام خوفت الناس تزهق من كلامي عليك.. قولت اعمل فيلم اسمه اسماعيليه رايح جاي اوصل من خلاله للناس كم كنت عظيما كانسان وفنان معي في بدايتي".


وأضاف محمد فؤاد "فنان قدمني بنفسه للناس كمطرب وتحمل عبئ مسئوليه تقديم موهبه انا نفسي كنت اشكك فيها وماعنديش ثقه كافيه تؤهلني لموجهه جمهور مصر الكريم".


وتابع محمد فؤاد "وقولت الفيلم ده يلخص ماحدث..و من خلاله أرد جميلك ياراجل ياعظيم.. لقتني بعد الفيلم بيزداد كلامي عنك وايقنت اني لو فضلت اتكلم عنك وعن كرم اخلاقك لاخر عمري مش كفايه و مفيش اي كلام يوفي حقك..رحمك الله رحمه واسعه واسكنك الفردوس الاعلي و جعلك مسرور القلب مع الصالحين في جنه النعيم تلميذك محمد فؤاد".

وحلت أمس، الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت أبو عوف والذى كان له تاريخ حافل بالأعمال الفنية، وتمرد على ملامحه الغربية وطباعه الهادئة من خلال أعمال قدم فيها أدوارا متنوعة منها الشر والخير والكوميدى أحيانا.


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عزت أبو عوف الذى لقبه البعض بـ "البرنس"، هو والد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الفنانة مها أبو عوف، بدأ حياته الفنية كمطرب، حيث قرر أن ينشئ فرقة غنائية مع شقيقاته وأطلق عليها "4 m"، والتى اكتشف من خلالها الفنان محمد فؤاد، وبرغم أنه خريج طب بشري وتحديدا طبيب نساء وتوليد، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للغناء.

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