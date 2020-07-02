بوسي شلبي تنشر فيديو كوميديا للقاء عزت أبوعوف بمحمود عبد العزيز

نشرت بوسي شلبي فيديو كوميديا للفنانين الراحلين عزت أبوعوف وزوجها محمود عبد العزيز خلال لقائهما في إحدى الحفلات الفنية القديمة.





وعلقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة "في الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت أبوعوف نتذكره وندعوا له، الفاتحة للغالين".





وحلت أمس ، الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت أبو عوف والذى كان له تاريخ حافل بالأعمال الفنية، وتمرد على ملامحه الغربية وطباعه الهادئة من خلال أعمال قدم فيها أدوارا متنوعة منها الشر والخير والكوميدى أحيانا.



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عزت أبو عوف الذى لقبه البعض بـ "البرنس"، هو والد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الفنانة مها أبو عوف، بدأ حياته الفنية كمطرب، حيث قرر أن ينشئ فرقة غنائية مع شقيقاته وأطلق عليها "4 m"، والتى اكتشف من خلالها الفنان محمد فؤاد، وبرغم أنه خريج طب بشري وتحديدا طبيب نساء وتوليد، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للغناء.

