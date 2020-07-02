منها المتحف المصري والهرم.. الآثار: 13 متحفا وموقعا أثريا تفتح أبوابها للسياح ..فيديو

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، إن مصر تستعد لاستقبال السياحة الوافدة في 3 محافظات فقط هي "البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح".





وأضاف وزير السياحة، في تصريحات تلفزيونية على قناة "النيل للأخبار"، أن سبب اختيار المحافظات الثلاثة؛ لأنها الأقل من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما أن عدد سكان بها قليل، إضافةً إلى وجود الهواء النقي والبحر والشمس وهو ما يبحث السائح عنه.





من جانبه، أوضح مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم افتتاح بعض المناطق الأثرية تدريجيا بدءا من معبد أبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة بمحافظة أسوان.



