AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منها المتحف المصري والهرم.. الآثار: 13 متحفا وموقعا أثريا تفتح أبوابها للسياح ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:38 ص
عودة السياحة في مصر
عودة السياحة في مصر
Advertisements
اسراء صبري
قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر تستعد لاستقبال السياحة الوافدة في 3 محافظات فقط هي "البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح".

وأضاف وزير السياحة، في تصريحات تلفزيونية على قناة "النيل للأخبار"، أن سبب اختيار المحافظات الثلاثة؛ لأنها الأقل من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما أن عدد سكان بها قليل، إضافةً إلى وجود الهواء النقي والبحر والشمس وهو ما يبحث السائح عنه.

من جانبه، أوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم افتتاح بعض المناطق الأثرية تدريجيا بدءا من معبد أبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة بمحافظة أسوان.

وتابع "أما في محافظة الأقصر فتم فتح معبد الكرنك، وحتشبسوت، والأقصر، ومتحف الأقصر، ووادي الملوك، وفيما يخص القاهرة، تم افتتاح  الهرم والمتحف المصري في التحرير ومتحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي، إضافةً إلى قلعة صلاح الدين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد العودة.. هل يسمح للسائحين بزيارة محافظات وادي النيل..السياحة تجيب

منها الأهرامات.. الأعلى للآثار يعلن المناطق والمتاحف المتاحة للجمهور بدءًا من السبت

السياحة: فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية اعتبارا من أوائل الشهر المقبل

بعد ١٠٠ يوم من الغلق.. الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير تستعد لاستقبال الزائرين

غدا .. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه أمام الجمهور بحضور وزير السياحة والآثار

بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور

ترشيحاتنا

أنباء سارة.. أجسام البشر تقاوم فيروس كورونا

9 أمور يكره فعلها أثناء الصلاة.. ابتعد عنها لتحصل على الثواب كاملا

الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

بعد تعافيه من غيبوبة سكر.. أمح الدولي: أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد