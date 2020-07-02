وائل جمعة أصعب مدافع واجهته.. أحمد عيد عبدالملك: أتمنى تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ..فيديو

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمني إنضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلًا من الأهلي.





وأكد أحمد عيد عبد الملك، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، " رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمنى أن أراه في نادي الزمالك".









وأضاف أحمد عيد عبد الملك "عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد، وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة أحضرها في الاستاد كانت مباراة القمة عام ١٩٩٢، وفاز الزمالك بهدفين".





أحمد عيد عبد الملك إلى أن " وائل جمعة أصعب مدافع واجهته في الملعب، وشيكابالا وأيمن حفني وأحمد عبد الغني أفضل من لعبت بجوارهم". وأشار