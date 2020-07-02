لأول مرة.. رصد قلب كوكب غازي منفصل عنه

تمكن العلماء الفلك لأول مرة من رصد وتصوير قلب قلب كوكب غازي، بعدما اكتشفوا نوعا غير مرئي من الأجسام تدور حول نجم بعيد.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أجروا الدراسة على الكوكب الذي يسمى (OI 849 b )، يدور حول نجم يشبه إلى حد كبير الشمس التي تقع على بعد 730 سنة ضوئية، ويدور القلب قريبًا جدًا من نجمه الأصلي، وتقدر السنة بحوالي 18 ساعة فقط ودرجة حرارة سطحه حوالي 1527 درجة مئوية.





واختاره فريق الدراسة كأول شئ يتم مراقبته، وتابعوا الكوكب حتى يتوصلوا إلى النتائج من خلال مطياف هاربس في تشيلي، أما عن خروج قلب الكوكب عنه فهذا يرجع إلى مروره بتطور غير عادي نوعا ما يشير إلى أنه قد فقد الغلاف الجوي الخاص به.





وأعطت هذه المعلومات تفاصيل غير مسبوقة عن الكواكب العملاقة، مثل المشتري وزحل التي تتكون من مواد صلبة تحت غلاف سميك من الهيدروجين وغاز الهليوم، ولم يستطع أحد في السابق من معرفة كيف تبدو هذه النوى الصلبة للكواكب.





لكن لم يستطع أحد في السابق على رؤية كيف تبدو هذه النوى الصلبة، ولكن بفضل النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي بقيادة المؤلف الرئيسي ديفيد أرمسترونج من جامعة وارويك وزملاؤه الذين قادوا دراسة عن الكشف عن نوى الكواكب الكشوفة عبر تلسكوب تيس الفضائي.





وعندما نظر الباحثون لأول مرة إلى الجسم، اعتقدوا أنه قد يكون نجمًا ثنائيًا، لكن أوضح د. آرمسترونج أنهم واصلوا أخذ البيانات واتضح أنه ما زال كوكبًا وضخما للغاية بالنسبة لحجمه، حيث يبلغ نصف قطره حوالي ثلاث مرات ونصف مساحة الأرض ، لكن الكوكب أكبر بحوالي 39 مرة.





يمكن لهذه الملاحظات الإضافية أن تساعد في الأفكار المتعلقة بكيفية تطور كواكب الغاز العملاقة.