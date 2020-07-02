أمريكا: على إيران السماح للوكالة الذرية بتفتيش منشآتها النووية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يجب على إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية.





وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن هذه الدعوة تأتي بعد مباحثات لمبعوث واشنطن إلى طهران، براين هوك، في فيينا مع الوكالة.





وفي وقت سابق، أكد "هوك"، أن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي.





وأعرب هوك عن اعتقاده بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، كان "قرارا صائبا".



