أكرم توفيق ينشر صورا من تدريبات الجونة استعدادا لعودة الدوري

شارك أكرم توفيق لاعب نادي الجونة، جمهوره بمجموعة من الصور من تدريبات نادي الجونة أمس، الأربعاء، ونشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر اكرم توفيق مع لاعبي نادي الجونة أثناء إجراء الحمية البدنية استعدادًا لعودة بطولة الدوري الممتاز بعد أيام قليلة.





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .

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وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا