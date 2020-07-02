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أخبار العالم

48 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في بيان منذ قليل، بأن الولايات المتحدة سجلت 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية.

وفي وقت سابق، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شراء كل المخزون العالمي تقريبًا من دواء "ريميديسيفير"، العقار الذي أثبت فاعليته في علاج المصابين بفيروس كورونا، ويباع بسعر 2340 دولارًا.

ويشير الإعلان الصادر عن وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، إلى أن السلطات الصحية الأوروبية قد لا تتمكن من الحصول على إمدادات الدواء المذكور حتى الخريف.

وفي محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد المصابين بالفيروس، أعادت السلطات الأمريكية، فرض تدابير الإغلاق في عدة ولايات، ومن بينها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
 
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