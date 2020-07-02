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جمال بخيت: الكتابة عن مصر لا تحتاج لمناسبة أو توقيت ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:06 ص
الشاعر جمال بخيت
الشاعر جمال بخيت
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اسراء صبري
قال الشاعر جمال بخيت، إن الكتابة عن مصر لا تحتاج إلى توقيت محدد أو مناسبة، لافتا إلى أننا نعيش فيما يعرف بـ الحرب العالمية الثالثة، حيث توجد قوة عظمى موجودة بجيوشها مثل أمريكا وروسيا.

وأضاف "بخيت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن وسط الحروب التي يشهدها العالم ظلت مصر كما هي بقوتها وكيانها وعظمتها، متابعا أن قوة مصر وكيانها وشعبها كانوا بمثابة حائط صد أمام الهجمة الشرسة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن تلك الهجمة تهدف إلى تفكيك وتقسيم دول منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التغني بالأمجاد شيء مشروع، ولكن يجب أن ننظر للأمام والمستقبل.

وأضاف أن مدينة الإنتاج الإعلامي تحتوي على أكبر وأهم استوديو صوتي في الشرق الأوسط إضافةً إلى باقي وحداتها، مشددا على أن مدينة الإنتاج الإعلامي تزخر بإمكانيات كبيرة.

وتابع أتمنى عودة الدولة في المساهمة في الإنتاج الدرامي والتلفزيوني عن طريق مدينة الإنتاج الإعلامي.


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