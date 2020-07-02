طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات اليوم في 3 مواد عبر 120 لجنة رئيسية بالبحيرة

يؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة امتحانات "الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لشعبة الرياضيات وفلسفة ومنطق للقسم الأدبى" فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 3 ساعات بمادتى الأحياء والفلسفة والمنطق وساعتين بمادة الإستاتيكا وذلك من خلال 120 لجنة رئيسية بنطاق 18 إدارة تعليمية بالمحافظة، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، توقيع بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وسير الامتحانات ونقل أوراق أسئلة الامتحان بسيارات مؤمنه.

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وأشار سعد إلى تجهيز 240 بوابة تعقيم وتطهير ذاتى على الـ 120 لجنة بواقع بوابتين بكل لجنة ببوابات، إضافة إلى توفير 3 كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب بكل لجنة.





وأضاف وكيل تعليم البحيرة أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية الطلاب والطالبات والمعلمون من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لدى الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات دون أو يعكر شيء صفوهم.





وأوضح "سعد" أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات أول بأول والعمل على خلى المشكلات وإزالة الصعوبات التى تعوق سير الامتحانات.