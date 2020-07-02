القومي للمرأة يطلق مشروع «معا للقضاء على ختان الإناث» بمحافظتي المنيا وبني سويف

شارك المجلس القومي للمرأة بمحافظتى المنيا وبنى سويف بالتعاون مع هيئة "كير" الدولية في مصر فى إطلاق مشروع "معًا للقضاء على ختان الإناث"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذى يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى وزيادة مشاركة الرجال والشباب لتغيير المفاهيم الخاطئة حول ممارسة هذه الجريمة ضد الفتيات، بالإضافة إلى توفير الأمان والعمل على ضمان صحتهم النفسية والجسدية.





وانعقد أول اجتماع للمشروع خلال هذا الأسبوع عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحضره كل من ايزيس محمود مديرة التدريب والتوعية بالمجلس، والدكتورة رشا مهدي مقررة فرع المجلس بمحافظة المنيا، الدكتورة غادة طوسن فرع بني سويف، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلى الجمعيات الشريكة جمعية الجزويت والفرير للتنمية بالمنيا وجمعية المركز القبطى للتدريب والتنمية ببنى سويف.

ويعد ذلك اللقاء أول معسكر تدريبى يتم تنفيذه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهو مخصص لرفع قدرات المتطوعين للعمل على القضاء على ختان الإناث والمعروف باسم "المعسكر التأسيسى للمتطوعين والقيادات المجتمعية".



