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أخبار العالم

إسرائيل.. تحقيق سري في حذف وثائق حساسة تتعلق بـ نتنياهو

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيقًا سريًّا في حذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس، الأربعاء، إنه تم حذف مجلد يحتوي على وثائق داخلية وسرية تتعلق بملفات نتنياهو، مشيرةً إلى أن بعض المسئولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي لم يكن لديهم إذن بالدخول لتلك المواد المحذوفة.

وأضافت "من غير الواضح من وافق على قرار منحهم الدخول لتلك المواد، التي تم استردادها دون معرفة من المسئول عن ذلك".

وتم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخرق الثقة وقبول الرشاوى، فيما يتعلق بسلسلة من الفضائح التي تشمل قبول هدايا باهظة الثمن من أصدقاء أثرياء وعرض تبادل الهدايا مع الإعلاميين الأقوياء، في أربع قضايا مهمة وخطيرة.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل الإعلام.
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