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رياضة

رمضان في صفوف "يد" الأهلي والدرع يجدد مع الزمالك

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:06 ص
كرة اليد
كرة اليد
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ياسمين تيسير
حصل الفريق الأول لكرة اليد علي خدمات اللاعب محسن رمضان نجم منتخب الشباب بعدما نجح النادي في التعاقد معه لينتقل من ناديه هيليوبوليس إليّ القلعة الحمراء في صفقة إنتقال حر بلغت قيمتها أربعة ملايين و ٢٥٠ ألف جنيه .

وسيلعب محسن رمضان ضمن قوام الفريق الأول بدء من الموسم الجديد ولن يشارك مع الأهلي في المباريات المتبقية للفريق في الموسم الجاري الذي ستستكمل مبارياته منتصف سبتمبر المقبل . 


وفِي الإطار نفسه جدد يحيى الدرع تعاقده مع فريقه الزمالك بقيمة ٤ ملايين جنيه ليواصل مشاركته مع فريقه المتصدر قمة الجدول للموسم الحالي بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلي .

يذكر أن معظم لاعبي فرق الأندية انتهت عقودهم أول أمس بنهاية يونيو الماضي.
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