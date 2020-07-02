رمضان في صفوف "يد" الأهلي والدرع يجدد مع الزمالك

حصل الفريق الأول لكرة اليد علي خدمات اللاعب محسن رمضان

نجم منتخب الشباب

بعدما نجح النادي في التعاقد معه لينتقل من ناديه هيليوبوليس إليّ القلعة الحمراء في صفقة إنتقال حر بلغت قيمتها أربعة ملايين و ٢٥٠ ألف جنيه .