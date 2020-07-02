بعد كوكاكولا.. شركة ليجو تعلن تعليق إعلاناتها على فيسبوك لمدة شهر

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد اتخذت شركة الألعاب الدنماركية هذا القرار لأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنهاء خطاب الكراهية والتمييز والمعلومات الخاطئة.





وقالت شركة الألعاب إنها ستوقف الإعلانات المدفوعة على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يومًا على الأقل، وتنفق الأموال على جهات أخرى للدعاية.





وكانت قد انضمت أككثر من 400 شركة إلى حملة وقف الكراهية للربح، قال فيس بوك إن الذكاء الاصطناعي استقطع 90 ٪ من خطاب الكراهية وكان يتعاون مع خبراء وجماعات حقوق مدنية لتطوير المزيد من الأدوات.





وكانت قد انضمت هذه الشركات إلى حملة المقاطعة مارس، تارجت، فورد، أديداس، كوكاكولا، يونيليفر وستاربكس، و قد اتجهت بعض العلامات التجارية الكبرى إلى منصات أخرى واقترحت أن تستمر لأكثر من شهر.





وقالت جوليا جولدين، مديرة التسويق في ليجو: "نحن ملتزمون بالتأثير الإيجابي على الأطفال والعالم الذي سيرثونه، وهذا يشمل المساهمة في بيئة رقمية إيجابية وخالية من كلام يحض على الكراهية والتمييز والمعلومات الخاطئة".



