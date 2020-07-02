شاهد.. الهواتف الحديثة في أيدي البشر قبل 73 عاما

يبدو أن حلم التكنولوجيا الحديثة والهواتف التي تعمل باللمس، راود الكثير في القرن الماضي، حيث كشفت لقطات من فيلم فرنسي قديم عن شيء يشبه الهاتف الحديث يعرض فيلم في يد شخص.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ظهر أشخاصا كأنهم يستخدمون الهواتف المحمولة في مقهى، ويقودون السيارة وهي مزودة بشاشات تليفزيون صغيرة الحجم.





وترجع هذه اللقطات إلى فيلم فرنسي من إنتاج عام 1947، واستخدم مجموعة من التقنيات الحديثة المستخدمة حاليا،"Télévision: Oeil de Demain" أو "Television: Eye of Tomorrow" والتي لم تتنبأ بمجموعة من تقنيات العصر الحديث فقط، بل تتعامل أيضًا مع سلوك الإنسان مع الأجهزة.





ويظهر المقطع الذي يستغرق مدته 4 دقائق، أشخاصا يصطدمون بالآخرين أثناء النظر إلى جهاز أثناء المشي وقراءة الإشعارات على كتف شخص ما في قطار وحادث سيارة بسبب تشتيت القيادة.





وتم إصدار هذا الفيلم باللونين الأبيض والأسود بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يتنبأ بشكل صحيح بالهواتف الذكية كما تظهر اليوم، ويظهر المقطع الذي تم إصداره قبل أكثر من 70 عاما، أشخاصا ينظرون بشدة إلى ما يشبه الهواتف الذكية.





وعلى الرغم من أن الأجهزة الصغيرة المحمولة تشبه أجهزة التليفزيون إلا أنها تعكس الهواتف الذكية المستخدمة حاليا مع البشر.



