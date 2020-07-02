AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ٢ /7 /2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة


وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. أربعة خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. أربعة خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

ترشيحاتنا

على أغنية عود البنات.. سمية الخشاب تتألق بـ الكاش مايوه

وزير الري يحذر من يتعدى على نهر النيل: مراقب بالقمر الصناعي

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

جمعا 21 مليون جنيه.. الأمن يضبط شخصين نصبا على أهالي المنوفية

بعد مقتل المغني هونديسا.. قتلى وانفجارات واعتقالات في اثيوبيا.. والعفو الدولية تطالب السلطات بتحقيق فوري شامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد