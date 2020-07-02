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أخبار العالم

مصر تعلن اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي قبالة سواحل المتوسط.. وأمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مصر تعلن عودة الرحلات الجوية بعد توقف 3 أشهر
الكويت.. مسلح يفتح النار على مدير القوات الخاصة بالجيش
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي لـ 49069
التحالف العربي: بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين باليمن
اليونان تستنكر التدخل التركي في ليبيا
إثيوبيا.. أكثر من 80 قتيلا في احتجاجات مقتل المغني المشهور

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تهتم بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن شركة إيني الإيطالية أعلنت عن اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي في امتياز شمال الحماد بدلتا النيل في المياه الإقليمية المصرية، قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط، مشيرةً إلى أن البئر الجديد يقع على عمق 22 مترًا من قعر البحر، وعلى بعد 11 كيلومترًا من الساحل، مما يؤكد إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي في المياة البحرية المصرية الضحلة.

وذكرت "الأنباء" أن شركة مصر للطيران أعلنت عودة رحلاتها الدولية بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، فيما أكد وزير الطيران المدني، جاهزية المطارات المصرية والتزامها بتطبيق المعايير والضوابط اللازمة كافة لحماية كل من المسافرين والعاملين لمواجهة انتشار الفيروس خاصة في ظل مرحلة عودة العمل بكامل القوة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الداخلية الكويتية قولها إن قوات الأمن نجحت في التعامل مع أحد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية بالجيش وإحدى المنازل المجاورة.

وقالت "الجريدة"نقلًا عن مصادرها الخاصة،: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وجاري التعامل مع الشخص لحين يتم القبض عليه علما بأن الشخص يحمل سلاح ناري"، مشيرةً إلى إصابة مدير القوات الخاصة بالجيش. 

وذكرت "القبس" أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت تسجيل 402 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي الاصابات في الدولة حتى الآن 49069 حالة.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت  تسجيل 49 وفاة بالإضافة إلى 3402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 132760 حالة بعد تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة.

وقالت "الوطن" إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالين لإيران، مؤكدًا أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيات الحوثي، واستجابة للتهديد.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، قوله  إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979، مضيفًا أن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.

وأفادت "الراي" بأن وير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس استنكر  التدخل التركي في ليبيا، وشدد على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح. 

دوليًا، ركزت "القبس" على الاحتجاجات التي اندلعت في إثيوبيا بسبب مقتل المغني المشهور، هاشالو هونديسا، حيث قالت إن السلطات أعلنت مقتل  أكثر من 80 شخصا في احتجاجات بإقليم أوروميا.

وأفادت "الوطن" بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نحو 52.898 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالوباء. 
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