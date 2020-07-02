تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الخميس 2 - 7 - 2020

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس الموافق 2 - 7 - 2020.

توفر هيئة السكة، قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة.

وأعلنت وزارة النقل، قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري.

وفيما يلى نستعرض لك مواعيد القطارات اليوم الخميس..

مواعيد قطارات إسكندرية





تضم قائمة القطارات المتجهة من القاهرة إلي الإسكندرية، أرقام :« 1 و2 فئة الدرجة المميزة و 661 و 163 – قطارات مميزة.





قطاررقم 889 – مطور ، و 585 مكيف ويضم بعض العربات ذات الدرجة المميزة، و939 – مكيف.





تشمل قائمة قطارات الوجه البحري قطارات 129 و 119 و 1205 قطارات مميزة، تنطلق من القاهرة إلى الإسكندرية.





قطارات مكيفة وتضم 903 ، و905 و 901، من القاهرة إلي الإسكندرية، خلال الفترة الصباحية.





من القطارات المتجهة أيضا من القاهرة إلى الإسكندرية، و 1109 مكيف ومميز، و909 – مكيف فقط.





قطار رقم 567 – مكيف وبه بعض العربات المميزة، و991 – مكيف من القاهرة إلي الإسكندرية.





قطار رقم 571 – مكيف ومميز، و 89 – مكيف من محطة السكة الحديد بالقاهرة إلى الإسكندرية.





مواعيد القطارات المميزة









قطار رقم 1967 – مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.





قطار رقم 1901 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.





قطار رقم 1103 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.





قطار رقم 281- مطور

ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.





قطار رقم 277 – مطور

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.





قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.