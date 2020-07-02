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منوعات

الشيف فرح.. قصة أول طفلة من ضعاف السمع تتحدى المجتمع باليوتيوب.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:02 ص
الطفلة فرح مصطفى
الطفلة فرح مصطفى
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أماني إبراهيم
طفلة لا يتجاوز عمرها عدد أصابع اليدين، المرة الأولى التي سمعت فيها صوتا كان في الثامنة من عمرها، ومنذ ذلك الوقت وبدعم أسرتها قررت أن تكون صاحبة رسالة تتحدى بها أعراف المجتمع بوصمها بأنها قد تختلف في شئ عن جيدي السمع، إنها الطفلة فرح مصطفى التي قررت كسر فترة انعزالها الطويلة ومقابلة البشر عبر الهاتف من خلال تصوير فيديوهات تمارس فيها مهاراتها في الطهي.

ولدت فرح مصطفى مصابة بضعف السمع، ولكن أسرتها لم تدرك ذلك في البداية، ووفقا لما قالت والدتها لـ «صدى البلد» مر عام تلو الآخر دون التوصل إلى سبب عدم تركيزها أو إدراكها لما يحدث، "مهما أكلمها متردش عليا".

أجرت الطفلة صاحبة الأعوام العشرة، ثلاث عمليات زراعة قوقعة، الأولى في عامها الثامن وخضعت لها في إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية حيث تقطن مع عائلتها، واستغرقت العملية حوالي 9 ساعات متواصلة ولكنها لم تنجح، أما العملية الثانية فخضعت لها في مدينة نصر واستمرت لمدة 4 ساعات ولم تنجح أيضا.

رغم كل المحاولات للتواصل مع الأم وفرح إلا أنها باءت جميعها بالفشل منذ كان عمرها عامين حتى عامها الخامس، عرضتها الأم على الكثير من الأطباء وأساتذة التخاطب ولم يخبرها أحدهم بأنها مريضة ضعف سمع، حتى قرر الأب والأم إجراء أشعة مقطعية، وأجرت أخيرا العملية الثالثة والأخيرة في عامها الثامن وتمت بنجاح.

"أول مرة بنتي تسمع وهي عندها 8 سنين" هذا ما قالته والدة فرح عن نهاية معاناة ابنتها، واصفة اللحظات الأولى للسمع بأنها لم تصدقها، وخلال العامين حرصت الأم على تعليمها وتنمية مهاراتها بشكل يتناسب معها، خاصة وأن متابعة الدراسة تعد مسئولية الأم "بنقعد سوا وقت طويل وبحاول افهمها كل حاجة وأردد لها الكلام ببطء".

بدأت فرح رحلتها في الفهم، الإدراك والتفسير في عاما العاشر، حتى لفت نظر الأم المؤتمر الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تسبب في بكائها خلال متابعته، وكلما تيئس من محاولات تعليمها تتذكر المؤتمر والأغنية الملهمة (لازم تكون) للفنان حسين الجسمي، "وأنا كمان بنتي لازم تكون".

لم تفضل والدة فرح أن تدرس ابنتها في إحدى المدرس المتخصصة لأصحاب الهمم، "بنتي ذكية وشاطرة وكل مشكلتها ضعف في السمع"، أملا في التحاقها بكلية الطب، وبعد توقف الدراسة في مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقررت الأم انتهاز هذه الإجازة الطويلة فرصة لتنمية مهاراتها.

فكرت الأم في أن الممارسة الحياتية هي الأفضل لفرح، وبدأت في الأخذ بيديها لعالم آخر مختلف عن الدراسة والمناهج التعليمية، وهو تعريفها بطرق الطهي، الرسم، العزف، معرفة التوابل والأحجار الطبيعية.

تخاف فرح من التعامل المباشر مع كل من لا تعرفهم، لهذا قررت والدتها استغلال مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة تجعلها تنخرط في المجتمع، من خلال تصوير فيديوهات لها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثقلت هذه التجربة ثقة فرح في نفسها كما قالت الأم.

تقرأ فرح التعليقات وترغب في تطوي مهاراتها مرة تلو الأخرى حتى تنال إعجاب الجميع، وتقول الأم أن هذه التجربة أصبحت أمل لكل والآباء ضعاف السمع، "بيكلموني يطمنوا مني وأحكيلهم تجربتي مع فرح"، خاصة وأن فرح تلقت دعم كامل من د. عفاف رغم عدم معرفتها أو مقابلتها شخصيا.

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الشيف فرح.. قصة أول طفلة من ضعاف السمع تتحدى المجتمع باليوتيوب.. فيديو
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