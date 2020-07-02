AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ندوة افتراضية: بلازما الذكور كبار السن الأكثر فعالية في علاج كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
عقد المجلس الثقافي البريطاني "British Council" يوم الأربعاء، الندوة العلمية الافتراضية الأولى لـ"مقهى العلوم" بعنوان "علاج ولقاح كوفيد 19: تحديات وفرص"، وذلك عبر الفيديو كونفراس.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور صلاح غريب أستاذ الصيدلة والسموم بجامعة الزقازيق أن بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا من الذكور وخاصة كبار السن أكثر فعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبين أنه ثبت علميا أن بلازما المصابين من الرجال تحتوي على كم أكبر من بلازما المتعافيات من النساء، نظرا لأن غالبية الإصابات من الذكور كبار السن. 

وعن استخدام بلازما الدم من المتعافين من كورونا في علاج المصابين، قال إن  فيروس كورونا ظهر في ديسمبر الماضي، ومن ثم تحول إلى وباء عالمي، ليبحث العالم عن لقاح للفيروس، مشيرا إلى استخدام بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، لمساعدة المصابين في السيطرة على الفيروس ومنعه من دخول الخلية والسيطرة على جين معين بالخلية وبالتالي الانقسام والتكاثر.

وأضاف أن البلازما تمثل 50% من الدم، وتؤخذ من المتعافي بعد 14 يوما من ثبوت التعافي باختبار سلبي، ولمدة لا تزيد عن شهر.

وأوضح أن عملية الحصول على البلازما من المتعافي لا تتجاوز مدتها 45 دقيقة، وأن الجسم يعوض ما فقده من البلازما خلال 48 ساعة فقط.

والدكتور صلاح غريب عطية هو أستاذ الصيدلة والسموم بجامعة الزقازيق، ولديه خبرة واسعة و استشارات ذات صلة بالقضايا والبحوث الصيدلانية المتعلقة بعلم الأدوية و السموم والكيمياء الحيوية، ولديه براءة اختراع دولية بعنوان "المركبات المضادة لمرض السكري"، ويبحث الدكتور عطية في مرض السكري ومضاعفاته و السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، ولديه اتصال مباشر مع بعض شركات الأدوية، والتي يمكنها إدخال الأدوية والنماذج الأولية للمركبات الطبيعية المضادة للفيروسات.

وأدار الندوة الصحفي العلمي واستشاري التواصل العالمي، محمد السنباطي، بمشاركة الباحثان، الدكتورة آمال عيد، كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح غريب عطية، كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.

وفي افتتاح الجلسة، قالت رئيسة المجلس الثقافي البريطاني، إليزابيث وايت إن الجلسة تأتي في وقت يواجه فيه العالم خطرا واحدا يتمثل في وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذي يؤثر على حياة مليارات البشر، بينما يبحث العلماء فيه عن دواء ولقاح لإنهاء تلك الأزمة العالمية، وتحقيق آمال الناس.

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية تمول بالمشاركة مع نظيرتها المصرية صندوق "نيوتن- مشرفة" للبحث العلمي المشترك بين البلدين بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2014، والذي وفر حتى الآن، 62 شراكة بحثية بين جامعات مصرية وبريطانية، وتمويل 254 منحة لباحثين مصريين لإجراء رسائل دكتوراة.

ندوة افتراضية: بلازما الذكور كبار السن الأكثر فعالية في علاج كورونا
ندوة افتراضية: بلازما الذكور كبار السن الأكثر فعالية في علاج كورونا
ندوة افتراضية: بلازما الذكور كبار السن الأكثر فعالية في علاج كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء أخذ عينات دم من متاعفي كورونا لحقن المصابين بـ البلازما.. فيديو

انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

فتوى الأزهر: بيع بلازما الدم حرام شرعا.. فيديو

بيزنس جديد فى مصر.. تحرك عاجل من البرلمان ضد المتاجرين ببلازما الدم

مصائب قوم عند قوم فوائد.. استغلال البعض أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بالفيروس.. ونواب: محرم شرعا ومجرم قانونا.. وعلينا بدء حملات للتبرع بالدم

في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. فوائده وشروط البلازما لعلاج مصابي كورونا

ترشيحاتنا

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادًا لامتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة.. صور

ألقاها بماء نار.. رفضت الارتباط به فانتقم منها اشد انتقام

أحمد عيد عبد الملك: السوشيال ميديا أظهرت مشاكل الأهلي المستخبية بقالها سنين

أحمد عيد: صلاح وشحاتة وأبو تريكة أفضل من أنجبت الكرة المصرية

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

آلام الظهر.. سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

9 أمور يكره فعلها أثناء الصلاة.. ابتعد عنها لتحصل على الثواب كاملا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب