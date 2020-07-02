ندوة افتراضية: بلازما الذكور كبار السن الأكثر فعالية في علاج كورونا

عقد المجلس الثقافي البريطاني "British Council" يوم الأربعاء، الندوة العلمية الافتراضية الأولى لـ"مقهى العلوم" بعنوان "علاج ولقاح كوفيد 19: تحديات وفرص"، وذلك عبر الفيديو كونفراس.





وخلال الجلسة، أكد الدكتور صلاح غريب أستاذ الصيدلة والسموم بجامعة الزقازيق أن بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا من الذكور وخاصة كبار السن أكثر فعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبين أنه ثبت علميا أن بلازما المصابين من الرجال تحتوي على كم أكبر من بلازما المتعافيات من النساء، نظرا لأن غالبية الإصابات من الذكور كبار السن.





وعن استخدام بلازما الدم من المتعافين من كورونا في علاج المصابين، قال إن فيروس كورونا ظهر في ديسمبر الماضي، ومن ثم تحول إلى وباء عالمي، ليبحث العالم عن لقاح للفيروس، مشيرا إلى استخدام بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، لمساعدة المصابين في السيطرة على الفيروس ومنعه من دخول الخلية والسيطرة على جين معين بالخلية وبالتالي الانقسام والتكاثر.





وأضاف أن البلازما تمثل 50% من الدم، وتؤخذ من المتعافي بعد 14 يوما من ثبوت التعافي باختبار سلبي، ولمدة لا تزيد عن شهر.





وأوضح أن عملية الحصول على البلازما من المتعافي لا تتجاوز مدتها 45 دقيقة، وأن الجسم يعوض ما فقده من البلازما خلال 48 ساعة فقط.





والدكتور صلاح غريب عطية هو أستاذ الصيدلة والسموم بجامعة الزقازيق، ولديه خبرة واسعة و استشارات ذات صلة بالقضايا والبحوث الصيدلانية المتعلقة بعلم الأدوية و السموم والكيمياء الحيوية، ولديه براءة اختراع دولية بعنوان "المركبات المضادة لمرض السكري"، ويبحث الدكتور عطية في مرض السكري ومضاعفاته و السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، ولديه اتصال مباشر مع بعض شركات الأدوية، والتي يمكنها إدخال الأدوية والنماذج الأولية للمركبات الطبيعية المضادة للفيروسات.





وأدار الندوة الصحفي العلمي واستشاري التواصل العالمي، محمد السنباطي، بمشاركة الباحثان، الدكتورة آمال عيد، كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح غريب عطية، كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.





وفي افتتاح الجلسة، قالت رئيسة المجلس الثقافي البريطاني، إليزابيث وايت إن الجلسة تأتي في وقت يواجه فيه العالم خطرا واحدا يتمثل في وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذي يؤثر على حياة مليارات البشر، بينما يبحث العلماء فيه عن دواء ولقاح لإنهاء تلك الأزمة العالمية، وتحقيق آمال الناس.





ويشار إلى أن الحكومة البريطانية تمول بالمشاركة مع نظيرتها المصرية صندوق "نيوتن- مشرفة" للبحث العلمي المشترك بين البلدين بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2014، والذي وفر حتى الآن، 62 شراكة بحثية بين جامعات مصرية وبريطانية، وتمويل 254 منحة لباحثين مصريين لإجراء رسائل دكتوراة.



