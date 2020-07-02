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أخبار العالم

أطلق النار على نفسه.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أم الهيمان في الكويت

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية، اليوم الخميس، أن منفذ هجوم إطلاق الذي استهدف مدير القوات الخاصة بالجيش الكويتي، والذي أسفر عن إصابته، هو عسكري سابق. 

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن المسلح قام بإطلاق النار على نفسه داخل منزله بعد أن حاصرته قوات الشرطة بمنطقة علي صباح السالم في منطقة أم الهيمان.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى قائد القوات الخاصة، فيصل العيسى، وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت "تمت محاصرة المنزل بمنطقة على صباح السالم والسيطرة على الموقع".

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