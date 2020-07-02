التعليم: ننسق مع الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المسئولين عن صفحات وجروبات الغش الإلكتروني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة مثل "واتساب، وفيسبوك، وتليجرام".
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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ويتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.
ويتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".
ويؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالًا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، ويبلغ عدد أسئلة هذا الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.
ويؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي ، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.
وعلى جانب آخر .. يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).