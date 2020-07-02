التعليم: ننسق مع الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المسئولين عن صفحات وجروبات الغش الإلكتروني

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء) ، ويبلغ إجمالي

عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالًا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، ويبلغ عدد أسئلة هذا الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.









ويؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي ، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.



