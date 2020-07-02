AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: ننسق مع الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المسئولين عن صفحات وجروبات الغش الإلكتروني

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:18 ص
الغش الالكتروني
الغش الالكتروني
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة مثل "واتساب، وفيسبوك، وتليجرام".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

اقرأ أيضا|

ويتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.

ويتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة 2020  شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالًا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، ويبلغ عدد أسئلة هذا الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.


ويؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي ، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.

وعلى جانب آخر .. يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

بدء توافد طلاب علمي رياضة على لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لأداء الديناميكا

كشف حراري وتعقيم وتفتيش.. شاهد أجواء دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

بدء امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة

تداول صور من امتحان ديناميكا الثانوية العامة عبر صفحات الغش.. والتعليم: جار تتبعها لضبط مصورها

ننشر مواصفات كراسة امتحان استاتيكا الثانوية العامة 2020.. ونصائح مهمة لتسهيل التعامل معها

ترشيحاتنا

آلام الظهر.. سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

وزير الخارجية الليبي: نحن ضد الهيمنة ومع علاقات حسن الجوار ..فيديو

حلم من سنين.. وزير الري الأسبق: تراجع إثيوبيا عن أهدافها سينتج عنه هزة داخلية عنيفة.. فيديو

شاهد.. الهواتف الحديثة في أيدي البشر قبل 73 عاما

كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد