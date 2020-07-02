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اقتصاد

العجز التجاري للمغرب ينكمش 12% في الأشهر الخمسة الأولى لـ 2020

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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رويترز

قال مكتب الصرف الأجنبي  إن العجز التجاري للمغرب انكمش بنسبة 12 بالمئة إلى 73.7 مليار درهم (7.58 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف مكتب الصرف في تقرير شهري أن الواردات انخفضت 16.9 بالمئة إلى 174.5 مليار درهم بينما هبطت الصادرات 20.1 بالمئة إلى 100.8 مليار درهم، مشيرًا إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 .

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وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 9.2 بالمئة إلى 22.9 مليار درهم بفضل انخفاض الأسعار.

وأدى الجفاف إلى هبوط محصول الحبوب في المغرب هذا العام بنسبة 42 بالمئة مما أدي إلى قفزة في واردات القمح اللين لتصل إلى 7.8 مليار درهم وفي واردات الشعير إلى 1.5 مليار درهم.

وما زال قطاع السيارات يتصدر الصادرات الصناعية للمغرب على الرغم من هبوط قدره 39.4 بالمئة في المبيعات إلى 21.3 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك المخصبات الزراعية (الأسمدة)، 1.6 بالمئة إلى 20.5 مليار درهم.

وهبطت إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 24.2 بالمئة إلى 21.6 مليار درهم في حين تراجعت التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج 12.4 بالمئة إلى 22.6 مليار درهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة 15.9 بالمئة إلى 7.2 مليار درهم.

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