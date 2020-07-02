استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان

استقبل مسئولو لجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، طالبات الثانوية العامة في مدخل اللجنة استقبالا مختلفا ومبهجًا عن طريق توزيع الحلوى على الطالبات، إلى جانب تعليق الزينة والبلالين على مدخل المدرسة.









وأوضح مسئولو اللجنة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف حدة التوتر على الطالبات قبل بدء عمليات التعقيم والتفتيش ودخول الفصول استعدادا لأداء الامتحان.











