AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:49 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
استقبل مسئولو لجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، طالبات الثانوية العامة في مدخل اللجنة استقبالا مختلفا ومبهجًا عن طريق توزيع الحلوى على الطالبات، إلى جانب تعليق الزينة والبلالين على مدخل المدرسة.


وأوضح مسئولو اللجنة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف حدة التوتر على الطالبات قبل بدء عمليات التعقيم والتفتيش ودخول الفصول استعدادا لأداء الامتحان.



جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2020، يؤدون اليوم، الخميس، امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة (الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).


كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).


اقرأ أيضا | 


وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.
استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان
استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان
استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان
استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان
استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان
استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب

وزير التعليم يقرر منح جميع الطلاب درجة السؤال الخاطئ بامتحان ديناميكا الثانوية العامة

التعليم: طلاب الثانوية العامة المكفوفين أدوا امتحانهم اليوم في لجان منضبطة بلا مشاكل

بعزيمة الأبطال..الطلاب المكفوفون بالثانوية يسعون نحو حلم المجموع في 23 لجنة

التعليم: طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" امتحنوا علم النفس اليوم في لجان منضبطة

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

خالد الغندور: الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بسبب قرار الـ كاف ..فيديو

أخبار الفن .. حقيقة إصابة سميحة أيوب بفيروس كورونا .. قصة أزمة ميس حمدان مع المحجبات .. و صابر الرباعى يرد على شائعة وفاته

نجم الزمالك: فنان مشهور وإعلامي تسببا في أزمة فتيات الليل بجنوب أفريقيا

نجوم الفن يتعاطفون مع الطفل السوري المغتصب: جريمة لا يجب السكوت عنها ونريد القصاص العادل

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن وقوع ضحايا

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

9 أمور يكره فعلها أثناء الصلاة.. ابتعد عنها لتحصل على الثواب كاملا

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها أبدًا.. 3 نصائح ذهبية من على جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب