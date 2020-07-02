استقبال طالبات الثانوية العامة في لجنة بـ 6 أكتوبر بالحلوى والبلالين لتخفيف التوتر قبل الامتحان

استقبل مسئولو لجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، طالبات الثانوية العامة في مدخل اللجنة استقبالا مختلفا ومبهجًا عن طريق توزيع الحلوى على الطالبات، إلى جانب تعليق الزينة والبلالين على مدخل المدرسة.
وأوضح مسئولو اللجنة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف حدة التوتر على الطالبات قبل بدء عمليات التعقيم والتفتيش ودخول الفصول استعدادا لأداء الامتحان.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2020، يؤدون اليوم، الخميس، امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة (الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).
كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
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وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.