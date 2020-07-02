التنمية الصناعية: مد العمل بالرخص منتهية الصلاحية حتى 29 يوليو الجارى
الخميس 02/يوليه/2020 - 08:58 ص
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا بمد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة ومؤقتة) المنتهى تاريخ سريانها من 13 يونيو الى 29 يوليو الجارى أو التى ستنتهي خلال سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة مع الاستمرار فى تعليق باقى الخدمات، إلا للأنشطة الضرورية.
وأكد القرار الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى منشور موجه لأصحاب المنشآت الصناعية، إنه بدءا من يوم 13 يونيو 2020، فإن الخدمات المقدمة فى الفترة الحالية ممثلة فى المنشآت التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثيلى والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، وكل المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.