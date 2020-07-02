التنمية الصناعية: مد العمل بالرخص منتهية الصلاحية حتى 29 يوليو الجارى

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة