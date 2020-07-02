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اقتصاد

التنمية الصناعية: مهلة جديدة لتنفيذ المشروعات دون سحب الأراضي للمتأخرين حتى 31 يوليو

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قررت هئية التنمية الصناعية منح كافة الأراضي والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية لتنفيذ المشروعات حتى 31 يوليو 2020 بدون أن يتحمل المستثمر اى تكاليف معيارية او اى رسوم تحت أى بند .

ويشمل القرار - الذى حصل "صدى البلد" عل  نسخة منه-  يأن يتم تأجيل استحقاق  الأقساط وما مستحق عليها من فوائد أو أى مستحقات أخرى للمخصص لهم الوحدات الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية من 15 مارس 2020 وحتى 31 يوليو 2020. 

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ولفت القرار الى عدم تطبيق اى غرامات تأخير على المستثمر آو فوائد على تأجيل السداد . 

ونوه إلى أنه تقرر إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية، لحين الانتهاء تنفيذ مرحلة البرنامج  الزمنى بعد انتهاء المهلة المجانية . 

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