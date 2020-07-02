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اقتصاد

العراق يخفض صادرات نفط البصرة للنصف في يوليو

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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رويترز

أفادت برامج تحميل من وكيل شحن بحري بأن العراق سيخفض صادراته من النفط الخام من مرافئ الجنوب في يوليو، وبشكل رئيسي تدفقاته من خام البصرة الخفيف، امتثالا لتخفيضات أوبك+ بعد إخفاقه في الالتزام بحصته المتفق عليها في الشهور السابقة.


وستكون الصادرات المزمعة من خامي البصرة الخفيف والثقيل عند نحو 1.53 مليون برميل يوميا في يوليو انخفاضا من 3.1 مليون برميل يوميا كان مخططا لها في الأصل في يونيو.


وستتقلص صادرات خام البصرة الخفيف إلى نحو 817 ألف برميل يوميا في يوليو  من 2.24 مليون برميل يوميا في يونيو، في حين ستتراجع صادرات خام البصرة الثقيل لحوالي 710 آلاف برميل يوميا من 833 ألف برميل يوميا في يونيو.


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وقال متعاملون إن الرقم النهائي لصادرات يوليو قد يكون أعلى لأسباب منها فائض في شحنات يونيو.


واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء في السادس من يونيو على مد أجل تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط حتى نهاية يوليو، مما يمدد اتفاقا ساعد أسعار النفط على الزيادة إلى مثليها خلال الشهرين المنقضيين عن طريق سحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.


وبموجب اتفاق أوبك+، فإن العراق ملزم بالتعويض عن الإنتاج الزائد في مايو  ويونيو  خلال الشهور التالية.


وقالت وزارة النفط العراقية يوم الأربعاء إن صادراتها في يونيو بلغت 2.8 مليون برميل يوميا، وكان 2.7 مليون برميل يوميا منها من المرافئ الجنوبية.


وقال مصدر تجاري: "تحصل آسيا تقريبا على كل شيء فيما يبدو...لا عجب في أن الأورال عند علاوة دولارين".


بلغت علاوة خام الأورال الروسي المتوسط الكبريت فوق برنت المؤرخ أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع عند 2.35 دولار للبرميل من موانئ البلطيق.


وتدعمت هذه الدرجة من الخام بفعل انخفاض حاد في الصادرات الروسية إلى جانب شح أكبر لهذه السوق بشكل عام بسبب تخفيضات أوبك.

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