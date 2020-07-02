90 يوما.. مجلس الأمن يتبنى دعوة الأمين العام بوقف إطلاق النار في أزمة كورونا.. جوتيريش: الفيروس أظهر قدرته على الانتقال سريعا عبر الحدود وتدمير البلدان وتهديد الأرواح.. وتعزيز العمل الدبلوماسي ضروري

الأمين العام للأمم المتحدة:

70 من الشركاء الإقليميين وفاعلين من غير الدول ومنظمات أهلية ودعاة أهداف التنمية المستدامة تبنوا النداء

توسيع نطاق الوصول الإنساني إلى جميع الذين امتدت معاناتهم على مدى العقد المنصرم بسبب الحروب والصراعات

وضع نهاية للنزاعات والجلوس إلى مائدة التفاوض شرط إحلال السلام













لا شك أن جائحة كورونا فرضت تحديات غير مسبوقة أمام الإنسانية، وأجهدت نظم الرعاية الصحية حول العالم، كما أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ترك آثارًا بالغةً على سبل عيش الملايين.







ولا يزال هناك حاجة لجهود مُجمعة لتعزيز قدرات النظم الصحية، بما يضع المجتمع الدولي على الطريق الصحيح لتناول هذه التحديات من خلال تحديد ما يجب تنفيذه، وطالب بوضع الآليات الخاصة بتنفيذ هذا الإعلان.







وتبنى مجلس الأمن، أمس الأربعاء، نداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.









ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نداءً خاصا لكل البلدان ذات النفوذ على أطراف النزاع في جميع البلدان، وسط تلك الظروف شديدة الصعوبة، إلى بذل كل ما بوسعهم كي يتحول وقف إطلاق النار واقعا.



وقال جوتيريش: "هناك فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن الوصول لهذه الغاية. والحاجة ماسة. وعاصفة كوفيد-19 تصل الآن إلى جميع مسارح الصراع تلك".



وحذر الأمين العام من أن "الفيروس قد أظهر قدرته على الانتقال سريعا عبر الحدود، وتدمير البلدان وتهديد الأرواح".



وقال: "نحتاج لعمل كل شيء ممكن للوصول إلى السلام والوحدة التي يحتاجهما عالمنا بشدة لمحاربة كوفيد-19".







وطالب المجلس المؤلف 15 عضوًا، من خلال القرار 2532 (2020) الذي اعتمد بالإجماع، "بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله".











كما أعرب المجلس عن دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي كان أول من ناشد وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي في مارس - لتحقيق هذا الهدف.









تم اعتماد القرار المكون من صفحتين - الذي صاغت مسودته فرنسا وتونس بعد 111 يومًا من إعلان منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد-19 جائحة عالمية.









وقال كريستوف هوسجن، الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، ورئيس المجلس للشهر الحالي: "إنها إشارة قوية للغاية للوحدة (داخل) المجلس، وعلامة أمل نرسلها من مجلس الأمن إلى العالم".









وقد أعلن السفير الألماني نتيجة التصويت بالإجماع لصالح القرار في اليوم الأول لرئاسة بلاده الدورية لمجلس الأمن الدولي.



ودعا المجلس، من خلال القرار، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فورًا في "هدنة إنسانية دائمة" لمدة 90 يومًا على الأقل، للتمكن من إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل آمن، مستدام، ودون عوائق.



غير أنه أكد أن وقف إطلاق النار هذا لا ينطبق على العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش، والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي حددها المجلس.



وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يوجه بعثات الأمم المتحدة الـ 13 لحفظ السلام لدعم جهود البلد المضيف لاحتواء الفيروس التاجي، وتقديم تحديثات عن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الوباء في مناطق الصراع ومناطق الأزمات الإنسانية.



ودعا المجلس الأمين العام أن يعطي توجيهاته إلى بعثات الأمم المتحدة الـ 13 لحفظ السلام لدعم جهود البلد المضيف لاحتواء الفيروس التاجي، وتقديم تحديثات عن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الجائحة في مناطق الصراع ومناطق الأزمات الإنسانية.







