90 يوما.. مجلس الأمن يتبنى دعوة الأمين العام بوقف إطلاق النار في أزمة كورونا.. جوتيريش: الفيروس أظهر قدرته على الانتقال سريعا عبر الحدود وتدمير البلدان وتهديد الأرواح.. وتعزيز العمل الدبلوماسي ضروري

- الأمين العام للأمم المتحدة:
- 70 من الشركاء الإقليميين وفاعلين من غير الدول ومنظمات أهلية ودعاة أهداف التنمية المستدامة تبنوا النداء
- توسيع نطاق الوصول الإنساني إلى جميع الذين امتدت معاناتهم على مدى العقد المنصرم بسبب الحروب والصراعات
- وضع نهاية للنزاعات والجلوس إلى مائدة التفاوض شرط إحلال السلام
لا شك أن جائحة كورونا فرضت تحديات غير مسبوقة أمام الإنسانية، وأجهدت نظم الرعاية الصحية حول العالم، كما أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ترك آثارًا بالغةً على سبل عيش الملايين.
ولا يزال هناك حاجة لجهود مُجمعة لتعزيز قدرات النظم الصحية، بما يضع المجتمع الدولي على الطريق الصحيح لتناول هذه التحديات من خلال تحديد ما يجب تنفيذه، وطالب بوضع الآليات الخاصة بتنفيذ هذا الإعلان.
وتبنى مجلس الأمن، أمس الأربعاء، نداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نداءً خاصا لكل البلدان ذات النفوذ على أطراف النزاع في جميع البلدان، وسط تلك الظروف شديدة الصعوبة، إلى بذل كل ما بوسعهم كي يتحول وقف إطلاق النار واقعا.
وقال جوتيريش: "هناك فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن الوصول لهذه الغاية. والحاجة ماسة. وعاصفة كوفيد-19 تصل الآن إلى جميع مسارح الصراع تلك".
وحذر الأمين العام من أن "الفيروس قد أظهر قدرته على الانتقال سريعا عبر الحدود، وتدمير البلدان وتهديد الأرواح".
وقال: "نحتاج لعمل كل شيء ممكن للوصول إلى السلام والوحدة التي يحتاجهما عالمنا بشدة لمحاربة كوفيد-19".
وطالب المجلس المؤلف 15 عضوًا، من خلال القرار 2532 (2020) الذي اعتمد بالإجماع، "بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله".
كما أعرب المجلس عن دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي كان أول من ناشد وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي في مارس - لتحقيق هذا الهدف.
تم اعتماد القرار المكون من صفحتين - الذي صاغت مسودته فرنسا وتونس بعد 111 يومًا من إعلان منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد-19 جائحة عالمية.
وقال كريستوف هوسجن، الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، ورئيس المجلس للشهر الحالي: "إنها إشارة قوية للغاية للوحدة (داخل) المجلس، وعلامة أمل نرسلها من مجلس الأمن إلى العالم".
وقد أعلن السفير الألماني نتيجة التصويت بالإجماع لصالح القرار في اليوم الأول لرئاسة بلاده الدورية لمجلس الأمن الدولي.
ودعا المجلس، من خلال القرار، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فورًا في "هدنة إنسانية دائمة" لمدة 90 يومًا على الأقل، للتمكن من إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل آمن، مستدام، ودون عوائق.
غير أنه أكد أن وقف إطلاق النار هذا لا ينطبق على العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش، والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي حددها المجلس.
وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يوجه بعثات الأمم المتحدة الـ 13 لحفظ السلام لدعم جهود البلد المضيف لاحتواء الفيروس التاجي، وتقديم تحديثات عن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الوباء في مناطق الصراع ومناطق الأزمات الإنسانية.
ودعا المجلس الأمين العام أن يعطي توجيهاته إلى بعثات الأمم المتحدة الـ 13 لحفظ السلام لدعم جهود البلد المضيف لاحتواء الفيروس التاجي، وتقديم تحديثات عن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الجائحة في مناطق الصراع ومناطق الأزمات الإنسانية.
تجاوب كبير
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن نداءه لوقف إطلاق النار حول العالم وجد تجاوبا كبيرا رغم تبعات الجائحة.
وأكد جوتيريش أن النداء الذي أطلقه في مارس من أجل وقف إطلاق النار حول العالم، من أجل تعزيز العمل الدبلوماسي والمساهمة في تهيئة الظروف لتوفير المساعدات المنقذة للحياة إلى أولئك الأكثر ضعفا في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد لاقى صدى كبيرا في جميع أنحاء العالم، على رغم ما خلفته الجائحة من تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة.
وأوضح المسئول الأممي الأرفع أن "عددا متزايدا من الدول الأعضاء قد تبنوا النداء (لوقف إطلاق النار حول العالم)، وقد بلغ عددهم 70، بما في ذلك شركاء إقليميون وفاعلون من غير الدول، وشبكات مجتمع مدني ومنظمات أهلية، وكل مبعوثي الأمم المتحدة للسلام ودعاة أهداف التنمية المستدامة."
وقال جوتيريش إن القادة الدينيين، بمن في ذلك البابا فرنسيس، ضموا أصواتهم الروحية دعما لوقف إطلاق نار حول العالم، إضافة إلى المواطنين من خلال الاستنفار واسع النطاق عبر الإنترنت.
وأضاف الأمين العام أن عددا كبيرا من أطراف النزاعات قد عبروا عن قبولهم لنداء وقف إطلاق النار.
ويشمل هذا أطراف النزاع في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا وميانمار والفلبين وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.
غير أن البون شاسع بين الإعلانات والأفعال – يقول الأمين العام – بين ترجمة الكلمات إلى سلام على الأرض وفي حياة الناس.
وأضاف جوتيريش أن العديد من الصعوبات تقف أمام التنفيذ، إذ تفاقمت النزاعات على مدى سنوات، وتعمق غياب الثقة، والمكاسب الأولية لا تزال هشة ويمكن الرجوع فيها بسهولة.
وقال الأمين العام: "إننا بحاجة إلى جهود دبلوماسية قوية لمواجهة هذه التحديات. ولإسكات البنادق، لابد أن نرفع أصوات السلام".
وأوضح الأمين العام أن الممثلين والمبعوثين الخاصين للأمين العام، والممثلين المقيمين، يعملون – في ظل دعم كامل من المقر الرئيسي وبتدخله شخصيا متى تطلب الأمر - مع الأطراف الفاعلة في النزاعات من أجل المساعدة في المضي قدما باتجاه وقف إطلاق النار على الأرض، كشرط لازم لإحلال السلام الدائم.
وقدم الأمين العام أربعة أمثلة على التحرك الدبلوماسي المكثف الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ففي اليمن، وعلى رغم، الدعم المعلن لوقف إطلاق النار من قبل الحكومة وأنصار الله وكثير من الأطراف الأخرى، إلا أن النزاع احتدم. وبحسب الأمين العام، "يعكف مبعوثي الخاص على التحضير لعقد اجتماع بين الأطراف لبحث إدارة أزمة كوفيد-19 وآلية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد".
ودعا جوتيريش الحكومة والحركات الأطراف في النزاع وأنصارهم إلى "وضع نهاية لهذا النزاع الكارثي والكابوس الإنساني والجلوس إلى مائدة التفاوض.
أما في سوريا، حيث تحدثت تقارير عن وقوع أول حالات الوفاة تأثرا بمرض كوفيد-19، فقال المسئول الأممي الأعلى إنه المبعوث الخاص للأمين للأمين وجه نداءً من أجل "وقف كامل وفوري" لإطلاق النار في أنحاء البلاد من أجل السماح بجهد شامل لمواجهة كوفيد-19.
وذكر جوتيريش أن الهدنة في إدلب، والتي تم التفاوض بشأنها سابقا بين تركيا والاتحاد الروسي ما زالت قائمة.
لكن الأمين العام قال إنه "من الضروري إنفاذ وقف إطلاق نار دائم في أنحاء البلاد للسماح بتوسيع نطاق الوصول الإنساني إلى جميع أولئك الذين امتدت معاناتهم على مدى العقد المنصرم".