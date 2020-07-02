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أخبار العالم

"الوطن الإماراتية": إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ صرخة من الأمة لاستعادة مكانتها الحضارية

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أن إطلاق "مسبار الأمل" باتجاه كوكب المريخ، ليس محطة عادية في مسيرة البشرية وحياة الأمم، أو مجرد فتح علمي عظيم، ولا تقدما في امتلاك واحد من أعقد العلوم فقط، بل هو صرخة من أمة لا يمكن إلا أن تكون حية وقادرة على استعادة مكانتها الحضارية.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الخميس تحت عنوان "مسبار الأمل.. فخر ورفعة" - إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكد عظيم الفخر والاعتزاز بجهود أبناء الإمارات الذين صمموا أن يكون الإطلاق وفق الخطة المرسومة، مؤكدة إصرار القيادة على تمكين الإنسان الإماراتي وتسليحه بكل مقومات مواكبة العصر وجعله الرهان الذي تعقد عليه العزيمة ليكون قادرا على القيام بكل ما يرسخ مكانة الدولة وأنها الأساس في كل ما يحفل به.
وخلصت إلى أن مسبار الأمل نجاح وشيك تقوم به الإمارات بعد أن قبلت بشجاعة تاريخية أن تكون من ضمن 9 دول تخوض غمار التحدي باسم العروبة والإسلام والإنسانية ويحمل خلاصة البناء في الإنسان؛ ولتقدم للأمة جمعاء الدليل على أنها تستحق كل المجد والرفعة وأن النجاح حليفها عندما تعقد العزيمة وتعمل، إضافة إلى أنه رسالة لعشرات الملايين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية بأنهم أهل لخوض التحديات ويمتلكون كل القدرات ليكونوا النموذج والمثال المشرف.

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