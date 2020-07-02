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تعليم

تحذيرات خطيرة على جدران لجان امتحانات الثانوية العامة بالنزهة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
شهدت لجنة الثانوية العامة المنعقدة بـمدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، تعليقا لتحذيرات خطيرة لطلاب الثانوية العامة على جميع جدران اللجنة.




وأكدت هذه التحذيرات المنسوبة للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم أنه يلغى امتحان لطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- غش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
- إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.
- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها.
- السماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.
- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل اللجان.


وتم التشديد على أنه يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان، كما يعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة  رسوبا في هذه المادة، وتطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة بأكملها.


وقالت لافتة التحذيرات المعلقة على جدران اللجنة: "يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها.
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأي صورة من الصور.
- حيازة الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعات الامتحان.


وتم التأكيد على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب أو إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.


ولوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في الحالات التالية:
- الغش وإثارة الشغب باللجنة.
- إخفاء ورقة الإجابة والهروب بها.
- الاعتداء على أحد العاملين باللجنة أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحانات.


كما شهدت جدران اللجنة نفسها وجود لوحات إرشادية بعنوان "كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا؟".


جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة 2020، امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) شعبة الرياضيات، ومادة ( الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).


كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).


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وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.
تحذيرات خطيرة على جدران لجان امتحانات الثانوية العامة بالنزهة
تحذيرات خطيرة على جدران لجان امتحانات الثانوية العامة بالنزهة
تحذيرات خطيرة على جدران لجان امتحانات الثانوية العامة بالنزهة
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