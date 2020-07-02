"اعرف.. ركب.. رشد" حلقة تثقيفية عن القطع الموفرة بمياه أسيوط ..صور

نظم الفريق التوعوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، حلقة تثقيفية لفنيين المناطق التابعة للشركة تحت شعار " اعرف.. ركب.. رشد " للتعرف على مكونات القطع الموفرة وكيفية تركيبها نحو نشر الفكر التوعوى بين كافة الأرجاء للتأكيد على حتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد والاستخدام الأمثل لقطرة المياه.





وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تعد التجهيزات اللازمة بمراكز خدمة العملاء تمهيدًا لبيعها بالمراكز لعملائنا الكرام للمشاركة بجدية فى الدعوة الجادة لترشيد استهلاك المياه باعتباره العنصر الأثمن لدوام الحياه على سطح الأرض.





جاءت الحلقة التثقيفية " اعرف.. ركب.. رشد " التى قدمها الفريق التوعوى بمركز التدريب والخدمات لتتمكن كل منطقة من تحديد الاحتياج الفعلى للعملاء الكرام لاتمام التدابير اللازمة للعملية الشرائية بكافة مراكز خدمة العملاء، والشئون التجاري التابع لها المنطقة ، تسهيلا على المواطنين ليتمكنوا من المشاركة العملية فى عملية الترشيد ، والنحو بخطي ثابتة نحو ثقافة الحفاظ على كل قطرة مياه واستخدامها أمثل استخدام.