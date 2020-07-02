مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح وسط المكسيك

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، وذلك جراء هجوم شنه مسلحون على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وسط البلاد.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم /الخميس/ عن مسئول الأمن العام في مدينة "إيرابواتو" بولاية "جواناخواتو" بيدرو كورتيس قوله - إنه بحسب المعلومات الأولية فإن المهاجمين دخلوا المكان وأجبروا الضحايا على الجلوس على الأرض ثم أطلقوا النار عليهم.

وأضاف كورتيس، أن التقارير الأولية تفيد بأن المسلحين وصلوا إلى المكان في سيارة حمراء اللون وجاري البحث عنها وتحديد موقعها في الوقت الحالي.