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فن

بفستان أحمر.. ديميت اوزديمير تحتفل بالوصول لـ 10 ملايين متابع

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:36 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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ندى فكري
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة جديدة لها و ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واحتفلت ديميت اوزديمير بوصول عدد متابعيها الي 10 مليون علي انستجرام وعلقت علي الصورة " 10m ".

وظهرت ديميت اوزديمير في الصورة بإطلالة ناعمة وهي ترتدي فستانا احمر . 

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. 

وأكملت ديميت اوزديمير في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بوضع الآي لاينر والماسكرا، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة
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(10)M 🚀

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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