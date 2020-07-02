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حوادث

النشرة الصباحية لمرور الجيزة.. سيولة مرورية بالشوارع والطرق الرئيسية

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:29 ص
نشرة مرور الجيزة
نشرة مرور الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شهدت الطرق والميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، استقرارا في الحالة المرورية على أغلب المناطق.

وأفادت مصادر أمنية، بأن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات بوجود مؤثرات على الطرق، حيث تستقر الحالة المرورية بشارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، حتى مناطق الدقي ومحيط جامعة القاهرة.

كما تستقر الحركة المرورية على كورنيش النيل بمناطق البحر الأعظم والدقي والعجوزة، وشارع النيل السياحي ومناطق إمبابة والوراق.

كما يشهد شارعي الهرم وفيصل سيولة مرورية تامة منذ ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى استقرار الحالة المرورية أعلى كوبري فيصل، حتى مناطق الجيزة.

فيما يشهد محور صفط اللبن سيولة مرورية تامة، مع استقرار الحالة المرورية بمناطق أكتوبر والشيخ زايد.
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