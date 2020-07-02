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لجنة التضامن توضح أهمية قرار إعادة فتح الحضانات

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:28 ص
محمد أبو حامد
محمد أبو حامد
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ريهام فيكتور
أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أهمية قرار عودة عمل حضانات الأطفال  وذلك لوجود فئة من الأطفال الذين يحتاجون للتأهيل وخاصة الذين لديهم مشاكل في النطق. 

وأشار إلى أنه وردت للبرلمان طلبات من بعض أولياء الأمور لإعادة النظر فى إغلاق الحضانات.

وأضاف محمد أبو حامد، من خلال حواره ببرنامج، "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن هناك عددا من الحضانات تعمل على إعادة التأهيل للأطفال الذين يعانوا من تأخر النطق فيما يخص المهارات الذهنية وما شابة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه عندما تم غلق هذا النوع من الحضانات حدث تراجعا لهؤلاء الأطفال فيما حصدوا عليه من تأهيل، مؤكدا أنه كان لا بد من إعادة النظر فى هذا النوع من الحضانات.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الحضانات يعمل بها عدد كبير من المواطنين وتضرروا  نتيجة هذا الإغلاق، مشيرا إلى أن عدد من الحضانات الكبيرة صاحبة الشركات الدولية قدموا التماس عن طريق اللجنه للوزارة لاعادة النظر فى قرار الغلق من جديد.

وأكد أن الإجراءات تتم وفق معايير وزارة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه لا بد أن تكون الحضانة بها مسافة مناسبة للتباعد الاجتماعى والعمل بقوة 25% إلى 50% كحد أقصى.
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