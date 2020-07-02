شاومينج ينشر صفحات من كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة بعد توزيعها في اللجان

نشرت منذ قليل صفحة شاومينج بيغش ثانوية عامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا قيل انها تخص امتحان مادة الاحياء الذي يمتحنه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم داخل اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية الان.
ومن جانبها .. اكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أن فريق مكافحة الغش الالكتروني يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان و هوية مصورها وتطبيق القانون عليه.
وبالنسبة لمواصفات كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه لضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة، على الطالب اتباع النصائح التالية:
- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.
- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.
- عند إجابة الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة.
- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن "أ" أو "ب" فقط.
- عند إجابتك عن أسئة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.
- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.