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رياضة

تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف للميني فوتبول

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
اعتمد مسئولى الاتحاد المصرى للمينى فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف للعبة وذلك تمهيدا لبدء العمل بالنشاط الرياضى خلال الفترة القادمة وتنظيم كافة شؤون اللعبة والمشاركة بالمسابقات الرسمية وتوسيع قاعدة المشاركين .

وجاء تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول ليشمل تعيين ياسر شلبي نقيب الصيادلة بمحافظة بنى سويف بمنصب رئيس المنطقة فيما تم تعيين محمود سليمان بمنصب نائب رئيس المنطقة .

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وتعيين حاتم القلاوى بمنصب المدير الفنى للمنطقة وأحمد عبد المجيد مديرا تنفيذيا للمنطقة بجانب عضوية مجلس الإدارة .

كما شمل القرار تعيين كل من صابر معروف بمنصب رئيس لجنة شؤون العضوية بجانب عضوية مجلس الإدارة ورجب محمود ' الوجيه ' بمنصب رئيس لجنة المسابقات بجانب عضوية مجلس الإدارة ، وتعيين وائل عبد العال بمنصب رئيس لجنة الحكام بجانب عضوية مجلس إدارة المنطقة .

وتعيين الزميل محمد الحسينى بمنصب رئيس اللجنة الإعلامية بجانب عضوية مجلس الإدارة وتعيين الدكتور كريم مصباح بمنصب رئيس اللجنة الطبية بجانب عضوية مجلس الإدارة .

تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف للميني فوتبول
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