تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف للميني فوتبول

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وتعيين حاتم القلاوى بمنصب المدير الفنى للمنطقة وأحمد عبد المجيد مديرا تنفيذيا للمنطقة بجانب عضوية مجلس الإدارة .

وتعيين وائل عبد العال بمنصب رئيس لجنة الحكام بجانب عضوية مجلس إدارة المنطقة .

كما شمل القرار تعيين كل من صابر معروف بمنصب رئيس لجنة شؤون العضوية بجانب عضوية مجلس الإدارة ورجب محمود ' الوجيه ' بمنصب رئيس لجنة المسابقات بجانب عضوية مجلس الإدارة ،