لأول مرة في العالم.. علاج الأورام بالتردد الحراري بدمياط.. تعرف على تفاصيله

التردد الحراري لعلاج الأورام ،هو تقنية يتم الاعتماد عليها في علاج بعض حالات الأورام، وعبارة عن جهاز يحول التيار الكهربي إلى حراري، يدخل إلى الأورام باستخدام إبرة دقيقة، ويحرقها تماما، ويتشابه في عمله مع جهاز الميكروويف، ولكن الأخير يكون أسرع.
الأورام السرطانية التي يصاب بهاالانسان ، تقاوم عمل العلاج الكيماوي، وبناء عليه تموت الخلايا السليمة، قبل الخلايا السرطانية، لذا فالتعامل مع أورام الكبد، يجب أن يتم مع الحفاظ على حالة الكبد سليمة، وذلك من خلال التردد الحراري، أو الميكروويف، لإجراء حرق للورم بشكل كامل.
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علاج هذه الاورام بالتردد الحراري هو الأول في العالم بديلا عن الجراحة ويعتمد علي إدخال إبرة إلي داخل الورم بالاستعانة بالآشعة المقطعية مع توليد درجة حرارة عالية ومن ثم حرق الجزء النشط من الورم المسبب للآلام, ويتميز العلاج الحراري بعدم إحداث أي كسر في العظمة المصابة أو الحاجة إلي تجبيسها ويتم العلاج في جلسة واحدة وبعدها يمكن للمريض ممارسة حياته الطبيعية في اليوم التالي للعملية دون أي مضاعفات.
لاول مرة بمحافظة دمياط ، بدء معهد اورام دمياط في استخدام التردد الحرارى لعلاج مرضى الاورام ، الذين يعانون من الآم مبرحة تستلزم تلقي جرعات كبيرة من المسكنات.
ومن جانبه صرح الدكتور طارق هيكل ،مدير معهد الاورام بدمياط "لصدى البلد"، أن علاج الألم بالتردد الحراري وحقن الأعصاب هو الأول من نوعه الذى تم داخل معهد اورام دمياط ، ويعد خطوة ناجحة ومبهرة قام عليها اساتذة متخصصين لأن مرضي الأورام يعانون من الالم المبرح ويستلزم تلقي جرعات كبيرة من المسكنات، مما قد يضر الأعضاء الحيوية للمريض.