لأول مرة في العالم.. علاج الأورام بالتردد الحراري بدمياط.. تعرف على تفاصيله





الأورام السرطانية التي يصاب بهاالانسان ، تقاوم عمل العلاج الكيماوي، وبناء عليه تموت الخلايا السليمة، قبل الخلايا السرطانية، لذا فالتعامل مع أورام الكبد، يجب أن يتم مع الحفاظ على حالة الكبد سليمة، وذلك من خلال التردد الحراري، أو الميكروويف، لإجراء حرق للورم بشكل كامل.





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علاج هذه الاورام بالتردد الحراري هو الأول في العالم بديلا عن الجراحة ويعتمد علي إدخال إبرة إلي داخل الورم بالاستعانة بالآشعة المقطعية مع توليد درجة حرارة عالية ومن ثم حرق الجزء النشط من الورم المسبب للآلام, ويتميز العلاج الحراري بعدم إحداث أي كسر في العظمة المصابة أو الحاجة إلي تجبيسها ويتم العلاج في جلسة واحدة وبعدها يمكن للمريض ممارسة حياته الطبيعية في اليوم التالي للعملية دون أي مضاعفات.





لاول مرة بمحافظة دمياط ، بدء معهد اورام دمياط في استخدام التردد الحرارى لعلاج مرضى الاورام ، الذين يعانون من الآم مبرحة تستلزم تلقي جرعات كبيرة من المسكنات.





ومن جانبه صرح الدكتور طارق هيكل ،مدير معهد الاورام بدمياط "لصدى البلد"، أن علاج الألم بالتردد الحراري وحقن الأعصاب هو الأول من نوعه الذى تم داخل معهد اورام دمياط ، ويعد خطوة ناجحة ومبهرة قام عليها اساتذة متخصصين لأن مرضي الأورام يعانون من الالم المبرح ويستلزم تلقي جرعات كبيرة من المسكنات، مما قد يضر الأعضاء الحيوية للمريض.





وأشار إلى أن هذه العملية بعدها يتوقف المريض تماما عن تلقي اي ادوية مسكنة او شده الالم تقل بدرجات متفاوته فيقل كميه الادويه المخدره واعراضها الجانبية، مضيفا الى انه قد قام بهذه العملية ، فريق طبي هندسي متكامل من اجل انجاحها وهم الدكتور محمد جلال ، استشاري التخدير والالم بحضور مهندس الشركة ، المهندس محمد عجاج ، فريق الهندسية الطبية بقسم الادارة الهندسية.

ولفت الى انه سعيد بتكاتف كل من شارك في اتمام تلك العملية ونجاحها بالجهد والمال والعمل من اجل تحقيق عمل العظيم لتخفيف الالم عن مرضانا واهلنا من مرضى الاورام، وقريبا خدمات جديدة تنضم لمنظومة العمل بمعهد الأورام بدمياط.







