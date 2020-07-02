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رياضة

فرحة مصرية بالإعلان عن دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في قازان 2022

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:57 ص
أيمن عبدالوهاب
أيمن عبدالوهاب
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منتصر الرفاعى
فرحة عارمة عاشها لاعبو الاولمبياد الخاص المصرى عقب إعلان الأولمبياد الخاص الدولى عن فوز قازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية 2022 بعد اعتذار السويد عن التنظيم والتى كان من المقرر إقامتها عام 2021 حيث كان طلب الأولمبياد الخاص الدولى من السويد بترحيل إقامتها عام 2022 إلا إنها اعتذرت .

وتم إسناد التنظيم لقازان الروسية وكان هو الملف الثانى فى ترتيب الدول التى تقدمت من أجل الاستضافة العالمية الشتوية ، وفور حصول الأولمبياد الخاص الدولى على  كافة الضمانات الحكومية تم الاعلان عن فوز قازان الامر الذي ادخل والسعادة والفرح  على قلوب لاعبي الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، خاصة وأن مصر من بين دول المنطقة التى تشارك فى الألعاب العالمية الشتوية منذ اول مشاركة لها عام 2001 فى عالمية الاسكا .

وكانت مصر قد حققت 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في الألعاب العالمية الشتوية التي أقيمت بالنمسا 2017 وحظي منتخب مصر بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب الثالث الذي اقيم بالإسماعيلية 2017 .

 وكانت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى قد أسند للاولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود  تنظيم أول كأس اقليمى للفلور بول  والتي أقيمت  بالقاهرة فى الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2019 من أجل اختيار  6 فرق من بين 11 فريقا يمثلون  6 دول وهي مصر الدولة المنظمة، والأردن، والسعودية ، والإمارات، والمغرب ، والكويت. كما شاركت كل من السعودية ومصر والإمارات بلاعبين من المعاقين فكريا إلى جانب أقرانهم من غير المعاقين أو ما يسمى بـ الرياضات الموحدة أو المدمجة، وشاركت بالإناث كل من السعودية والإمارات المغرب، بينما تشارك فى الأولاد كل من مصر، المغرب ، الإمارات، الأردن، الكويت. وحصل على بطاقات التأهل منتخبا مصر والسعودية للفريق الموحد  ومصر والمغرب على بطاقتي الذكور بينما حصلت الإمارات والمغرب على بطاقتي الإناث.

وعبر المهندس هانئ محمود عن سعادته بفوز روسيا بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص لما تتمتع به روسيا من مقومات تساعد في انجاح هذا الحدث الكبير.

وأضاف محمود أن تأجيل تلك الألعاب الهامة لتقام في ٢٠٢٢ بدلا من ٢٠٢١ فرصة كبيرة للمنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص للاستعداد  للمشاركة مشيرا أن عام ٢٠٢٠ لم نستطع خلاله حتى الآن التدريب والاستعداد للمشاركة في الألعاب نظرا لجائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم ، وأن تأجيلها لتقام في ٢٠٢٢ أعطى أريحية كبيرة للاستعداد الجيد خلال الفترة القادمة مع العودة الآمنة للانشطة في أغسطس المقبل.

من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي في الدعم والمساندة من أجل مشاركة متميزة للبرنامج المصري في تلك الألعاب والتي لم تتغيب مصر عن المشاركة بها منذ عام ٢٠٠١.

وأضاف تهامي أن الأعوام القادمة سوف تشهد العديد من الأحداث والمشاركات الدولية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي مما يتطلب الاستعداد لتلك الأحداث الهامة من خلال إعداد منتخبات مصرية تستطيع المشاركة المشرفة في تلك الأحداث الدولية وتوفير كافة المتطلبات الضرورية والأساسية لتلك المشاركات الهامة.
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