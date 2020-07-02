مقوي للعظام.. طريقة عمل الكاليماري المقرمش

الكاليماري يعشقه الكثيرون، وتبدع ربة المنزل في إعداده بشكل شهي، إذا كنتِ من ضمن هؤلاء، إليك طريقة عمل الكاليماري المقرمش للشيف الشربيني.

الكاليماري أكلة صحية ولذيذة، وله فوائد عديدة للجسم أبرزها أنه مقوي طبيعي للعظام، غني بالفوسفور والكالسيوم، سريع التحضير، ولا تحتاج ربة المنزل وقتا طويلا لإعداده.





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مكونات الكاليماري المقرمش :



كيلو كاليماري

بصلة مبشورة

2 بيضة

كوب دقيق

2 كوب بقسماط مطحون

ملح وفلفل أسود

زيت غزير للقلي

ليمونة

طريقة عمل الكاليماري المقرمش :





اخلطي الكاليماري مع عصير الليمون والبصل المبشور واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة

اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل

اغمسي الكاليماري في خليط الدقيق ثم ضعيه في البيض المخفوق ثم بالبقسماط وضعيه في صينية على ورق الزبدة

أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ساعة

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة

اقلي الكاليماري المتبل في الزيت مع تقليبه لمدة 4 – 5 دقائق حتى يتحمر ويتقرمش

