AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مقوي للعظام.. طريقة عمل الكاليماري المقرمش

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:28 ص
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري مقرمش
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 الكاليماري يعشقه الكثيرون، وتبدع ربة المنزل في إعداده بشكل شهي، إذا كنتِ من ضمن هؤلاء، إليك طريقة عمل الكاليماري المقرمش للشيف الشربيني.  

الكاليماري أكلة صحية ولذيذة، وله فوائد عديدة للجسم أبرزها أنه مقوي طبيعي للعظام، غني بالفوسفور والكالسيوم، سريع التحضير، ولا تحتاج ربة المنزل وقتا طويلا لإعداده. 


اقرأ أيضًا: 


نصائح وزارة الصحة للوقاية من كورونا

مكونات الكاليماري المقرمش : 


كيلو كاليماري
بصلة مبشورة
2 بيضة
كوب دقيق
2 كوب بقسماط مطحون
ملح وفلفل أسود
زيت غزير للقلي
ليمونة

طريقة عمل الكاليماري المقرمش :


اخلطي الكاليماري مع عصير الليمون والبصل المبشور واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة

اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل

اغمسي الكاليماري في خليط الدقيق ثم ضعيه في البيض المخفوق ثم بالبقسماط وضعيه في صينية على ورق الزبدة

أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ساعة

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة

اقلي الكاليماري المتبل في الزيت مع تقليبه لمدة 4 – 5 دقائق حتى يتحمر ويتقرمش

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

طريقة عمل البروستد بـ 5 أنواع مختلفة

أسرار السمك الفيليه المقرمش على طريقة الشيف أحمد عزيز

خلطة كنتاكي.. طريقة عمل الدجاج المقرمشة في البيت

طريقة عمل العجينة السحرية.. فيديو

سر المطاعم.. طريقة عمل الجمبري البانيه

ترشيحاتنا

فى غمضة عين .. 3 حيل لتبييض الأسنان

6 علامات للإصابة بدهون الكبد.. وحيل لتحمى نفسك من الإصابة بأمراضه.. أطعمة تنظف الكبد من السموم

شرطي أمريكي يصفع سيدة سمراء في مطار ميامي.. فيديو

شهية ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس البوريه المقلية

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

AdvertisementS

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

مسلسل الامبراطور .. إنعام محمد على: أحمد زكى لم يكن له دور مؤثر فى الحياة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور