شرطي أمريكي يصفع سيدة سمراء في مطار ميامي.. فيديو

تتوالى سقطات الشرطة الأمريكية في التعامل يوم بعد يوم مع المواطنين وتحطم أفكار الحرية التي رسختها في أذهان العالم من خلال عنصرية رجال الأمن في التعامل مع أصحاب البشرة السمراء .





وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديدًا لأحد رجال الأمن في مطار ميامي الامريكي وهو يسدد لكمات قوية لإحدى السيدات السمراء بعد جدال بينهما، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.





وأظهرت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل في المطار وتم تداول الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي مما أعاد للأذهان قضية جورج فلويد الذي قتله أحد الضباط في الشارع .





وغضب رواد التواصل الإجتماعي من ذلك الفيديو وطالبوا بالقبض على ذلك الرجل الذي صفع السيدة حتى لا يظهر جورج فلويد جديد على الساحة وكل مذنب يعاقبه القانون.



