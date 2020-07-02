AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شرطي أمريكي يصفع سيدة سمراء في مطار ميامي.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:33 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
Advertisements
مريم صليب
تتوالى سقطات الشرطة الأمريكية في التعامل يوم بعد يوم مع المواطنين وتحطم أفكار الحرية التي رسختها في أذهان العالم من خلال عنصرية رجال الأمن في التعامل مع أصحاب البشرة السمراء . 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديدًا لأحد رجال الأمن في مطار ميامي الامريكي وهو يسدد لكمات قوية لإحدى السيدات السمراء بعد جدال بينهما، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

وأظهرت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل في المطار وتم تداول الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي مما أعاد للأذهان قضية جورج فلويد الذي قتله أحد الضباط في الشارع . 

وغضب رواد التواصل الإجتماعي من ذلك الفيديو وطالبوا بالقبض على ذلك الرجل الذي صفع السيدة حتى لا يظهر جورج فلويد جديد على الساحة وكل مذنب يعاقبه القانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مراسل سي إن إن على الهواء.. فيديو

انحنوا على ركبهم.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المحتجين على مقتل فلويد.. صور

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتدي على أحد المحتجين داخل أحد المتاجر

عنصرية.. الشرطة الأمريكية تعتدي على ذوي البشرة السمراء.. فيديو

عضه بوحشية.. الشرطة الأمريكية تطلق كلبًا على مواطن أسمر.. فيديو

يؤيدون العنصرية.. 3 مراهقين أمريكيين يسخرون من قتل جوروج فلويد.. صور

ترشيحاتنا

صدر في عهد عبد الناصر.. نص قانون زيادة رسوم الراديو بالسيارات إلى 100 جنيه بدلاً من 140 قرشًا

6 علامات للإصابة بدهون الكبد.. وحيل لتحمى نفسك من الإصابة بأمراضه.. أطعمة تنظف الكبد من السموم

في أول أيام صرف الكمامات على بطاقة التموين.. 15 تاجرا يستولون على 800 قطعة

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

مد فترة سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى

فى غمضة عين .. 3 حيل لتبييض الأسنان

AdvertisementS

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

مسلسل الامبراطور .. إنعام محمد على: أحمد زكى لم يكن له دور مؤثر فى الحياة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور