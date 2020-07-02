هذه العبادة تحميك من الهلاك.. الإفتاء توضح

نشرت دار الإفتاء المصرية حديثًا لقول على رضي الله عنه يقول" العجب ممن يهلك ومعه النجاة.. قيل: ما هى، قال: الاستغفار"





ومن جانبه قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل طريقة للتعود على الاستغفار، هى الاستغفار بدون أن يكون هناك ذنب، وأنت جالس قل دائمًا استغفر الله العظيم.





وتابع في فتوى له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن تستغفر الله عِبادة بِغير ذنب ستجد نفسك تعودت على عبادة الاستغفار، والنبي كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة، فعليك أن تستغفر الله بلا ذنب.









فى سياق متصل.. قال زمان المسلم لا يخلو من الخير، وأمره كله له خير، فعند كل أذان موسم للخير، و خمس صلوات في اليوم والليلة هي من مواسم الخير، وفي الثلث الأخير من الليل أيضًا، وكل جمعة هي لنا عيد، و مجلس علم ، و ساعة ذكر ، و نظرة في عبرة ، و صمت في فكر . قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن





وأضاف « جمعة » في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن كل أوقات المسلم غنيمة، وفي كل لمحة من عمره، وفي كل نفس من أنفاسه، وفي الكون من حوله خلق جديد مسبح بحمد الله الحي القيوم -جل في علاه-، وقد مضى رمضان، وبقي في النفس أريجه، وفي القلب حصاده، ونريد أن نؤسس علاقة سليمة مع الله عسى أن ينظر إلينا بنظر الرضا والرحمة.





بطاعة الله ورسوله على كل حال، و بالمسارعة إلى المغفرة والرضوان ، و عدم الإصرار على الذنوب والمعاصي ونسيان الله. وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن رمضان قد تفلت منا، وفق الله من وفقه في صيامه وقيامه وتلاوة كتابه والمحروم من حرمه الله، وعلى كل حال إذا كنت من الموفقين أو من المحرومين فباب الله -سبحانه وتعالى - مفتوح للعالمين، رمضان نفحة ربانية ومنحة صمدانية، تجعلك مهيئًا لما بعده أن تعيش مع ربك فمن فاته شيء من رمضان، فليدركه خارج رمضان بعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وعلى كل حال، وونسيان الله.





القرآن الذي أنزل في شهر رمضان يؤسس لنا العلاقة بين العبد وربه، وبين هذا الكون وخالقه، وبين الإنسان وذلك الكون، وبين الإنسان ونفسه، ويجعل الإنسان مع نفسه ومع كونه ثم مع ربه، متسقًا في تيارٍ واحد يسبح الرب -سبحانه وتعالى-. واستشهد المفتي السابق بما روى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «افْعَلُوا الخَيْرَ دَهْرَكُمْ، وتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ الله، فِانَّ لله نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»، لافتًا:





وأكد الدكتور على جمعة أن دين الإسلام عقيدته السمحة واضحة حنيفية، هي عقيدة سيدنا إبراهيم -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،- عقيدة تجعل الإنسان يفهم أين هو، ويفهم ماذا يفعل، ويفهم لِم يفعل؛ يدعو الله -سبحانه وتعالى- ويدعو إليه وقلبه مفعم بالإيمان، وذهنه واضح لا يتردد ولا يتشكك ولا يرتاب.









ونبه عضو هيئة كبار العلماء أنه مع دستور من هذه الدساتير التي أرشدنا الله -سبحانه وتعالى- إليها في سورة الجمعة انظر إليها وتدبرها وتأملها مرة بعد مرة، وأنت تحصل على برنامج عملي لأيامك المقبلة التي تواجهها وتستقبلها بعد خروجك من رمضان ، وبعد ما رضي الله عنك وتعرضت لنفحاته في هذا الشهر الكريم، من صيامٍ وقيامٍ وذكرٍ وتلاوة، وبعد هذه الصلة الربانية التي شعر بها كل واحد منا، حتى مر الشهر وكأنه يوم.





وتابع المفتي السابق أن الله - سبحانه وتعالى- يقول: في مفتتح سورة الجمعة: {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} الكون يسبح، وهو معنى ينبغي أن تستحضره دائمًا أيها المسلم أن هذه الكائنات التي حولك تسبح لله رب العالمين {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} هذه الكائنات تسبح؛ فلا تكن أنت النغمة النشاز _التي لا تسبح_ ضمن هذه الكائنات المسبحة بحمد ربها ... لا تنسى الله، ولا تنس ذكر الله، واجعل لسانك رطبًا بذكر الله، أما أن تنسى فقد دخلت في إطار أقوامٍ آخرين {نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} وكانوا من المنافقين.





وألمح أن الله -سبحانه وتعالى- لا يرضى لعباده الكفر، والكفر أنواع: كفر بالله الرحمن يمس عقيدة المرء، وكفر بالنعمة بعدم شكران المنعم سبحانه وتعالى، وكفر بالعشير-وهو الزوج أو من تعاشر أيان كان_ بنكران إحسانه إليك؛ فلا تكفر بنعم الله عليك، قال - تعالى-: {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا}، وقال أيضًا: {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }، كما قال رب العزة: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}.









تذكر الله قيامًا وقعودًا وعلى جنبك في كل حال، اجعل لسانك يذكر الله حتى مع عدم استحضار القلب؛ فإن ذكر الله -سبحانه وتعالى- يرجعك التارة بعد الأخرى إلى حظيرة القدس؛ فإن إذن فعليك أنوعلى جنبك في كل حال، اجعل لسانك يذكر الله حتى مع عدم استحضار القلب؛ فإن ذكر الله -سبحانه وتعالى- يرجعك التارة بعد الأخرى إلى حظيرة القدس؛ فإن ذكر الله مع الغفلة خير من عدم ذكره بالمرة لا بالقلب ولا باللسان، اذكر ربك باللسان، واتلُ القرآن، واجعل بينك وبينه حصة في كل يوم. وأوضح أن الرجل أتي إلى رسول الله - صلى الله عليه سلم- وقال له: « يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ شَرَائِعَ الإسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّه»؛



