البيئة تصدر دليلا إرشاديا للتخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه في ظل توجه الدولة نحو التعايش مع فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره ، أصدرت وزارة البيئة أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار خطة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات وهم الصحة والسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتنمية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن تتخذها مختلف القطاعات سواء منشآت صحية أومنشآت فندقية وسياحية أو نوادى رياضية او منازل المواطنين لإدارة مهمات الوقاية الشخصية بشكل آمن بعد استخدامها والناتجة عن هذه القطاعات وضمان عدم نشرها للفيروس .





الدليل يستهدف رفع وعي القائمين على إدارة هذه المخلفات، والأفراد الذين ينتج عنهم هذه المخلفات في كيفية التعامل السليم معها حفاظا على الصحة والبيئة في ظل تنامي ظاهرة نبش القمامة مما يستدعي معاملة مخلفات مهمات الوقاية الشخصية على أنها نفايات طبية خطرة يمكن أن تنقل العدوى.





ويقدم الدليل الإرشادي معلومات عن تصنيف المخلفات ومنها المخلفات البلدية الصلبة والمخلفات الطبية والنفايات المعدية التي تعد نوعا من النفايات الطبية الخطرة، كما يقدم ارشادات عامة حول كيفية التعامل مع مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا بعد استخدامها وطرق التخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى الآثار الضارة للتعرض بطريقة خاطئة للكلور والكحول.



