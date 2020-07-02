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اقتصاد

رواد 2030: دعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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آية الجارحي
واصل مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، والمنعقدة على مدار الأسبوع تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث انطلقت اليوم، الخميس، الجلسة الخامسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "دور الجهات الداعمة فى النهوض لـ ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية".


وخلال الجلسة، قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف الرئيس من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وإن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

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وأوضحت "خليل" أن المشروع عقد اتفاقيات مع أعرق الجامعات المحلية والدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجيستر فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم برامج ماجيستر لعدد من الشباب فى مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عامين لتدشين حملة "ابدأ مستقبلك" لتوعية طلاب المدارس بفكر ريادة الأعمال بكل الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهور.


وأكدت أن الاهتمام بالجانب التعليمى لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة، أدى إلى ظهور عدد من الابتكارات مثل تطبيق موبايل يمكن من الكشف عن إصابات فيروس كورونا بشكل مطور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.


وأضافت مدير مشروع رواد 2030، أن كثيرا من الدول نهضت اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الأفكار المبتكرة، التي تساعد على حل المشاكل المجتمعية، مشيرة إلى أن المشروع يعمل حاليًا على وضع خريطة عن كيفية الاستفادة من مجال ريادة الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف أنحاء مصر.


من جانبه، أكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، أنه من الضرورى أن يتم التركيز على دعم المرأة فى مشروعات ريادة الأعمال، ذلك لأن المرأة دائما ما تكون فى حاجة إلى أشكال مختلفة من الدعم لنجاح المشروعات الخاصة بها، مطالبًا الجهات الداعمة للنهوض بريادة الأعمال بالتركيز على المرأة.


فيما أوضح الدكتور رأفت عباس، مدير القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تدريب الشباب للقدرة على وضع دراسة حقيقية لمشروع جديد وبعد شهر من التدريب يكون لديه خطة العمل التي ترسم النواحي المختلفة للاحتياجات التسويقية والتدريبية وكل الاحتياجات اللازمة للبداية الصحيحة، وبعدها يتم مساعدته على توفير الأدوات اللازمة، وما يحتاجه من تدريب فني أو تقني.


وحول تمويل مشروعات ريادة الأعمال، أكدت شنتال صباغ، نائب مدير عام تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي؛ ضرورة حصول رواد الأعمال على التدريب الكافى قبل البدء فى مشروعات حرة حتى يستطيعوا أن يتمكنوا من الاختيار الصحيح لفكرة مشروع تعتمد على الاستمرارية المرتبطة بنمو الأعمال.


وقالت نشوى بلال، رئيس فريق مشروعات التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية في مصر، إن المنظمة أولت اهتمامًا بمجال ريادة الأعمال فى مصر، وذلك من خلال تأسيس عدد من الشركات داخل المجتمع، مشيرة إلى أن المنظمة عملت على تأسيس مبادرة خاصة بالتعليم الفنى بالشراكة مع عدد من الجهات لوضع مناهج تعليمية للتعليم الفنى يركز على مجال ريادة الأعمال.


وشارك بالجلسة الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رأفت عباس، مدير القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، ونشوى بلال، رئيس فريق مشروعات التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية في مصر، ولمياء الرشيدى، مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال/ ايتيدا، وشنتال صباغ، نائب مدير عام تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي، وعمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر.


وتنطلق اليوم الجلسة السادسة بعنوان "مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وراوية منصور، حائزة على جائزة العالم فى ريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورانيا أيمن، المؤسس والمدير التنفيذى لانتربرنيل، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس  edventure.
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