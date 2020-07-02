مدير الحفريات بالمنصورة: نقترب من اكتشافات جديدة لهياكل ديناصورات في مصر.. فيديو

قالت الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، إن هناك العديد من الاكتشافات سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هناك اكتشافات جديدة لتماسيح جديدة وديناصورات.

وأضافت الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا"، أنه تم اكتشاف الهياكل وجار دراستهم الآن وسيتم التواصل مع المجلات العلمية لنشر الدراسة.

وأوضحت أن شاطئ البحر الأبيض المتوسط كان يصل حتى الواحات الداخلة والخارجية، وكان يعيش بالواحات تماسيح وديناصورات.

وأشارت إلى أن منطقة الفيوم كان بها البحر الأبيض المتوسط وغابة تحتوى على الحيتان والفيلة والتماسيح، كما أنها تحتوى الآن أكثر من ألف هيكل للحيتان.